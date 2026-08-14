„Logo-ul text din partea de sus a aplicației nu a mai fost schimbat de 10 ani, așa că era timpul pentru o actualizare”, a declarat șeful Instagram, Adam Mosseri, într-o postare pe social media.

El a descris modificarea drept „mai curată și mai modernă, cu referințe la original și la simplitatea și atenția la detalii care au definit mereu Instagram”.

Potrivit The Verge, noul design nu a fost primit cu prea mult entuziasm. Mulți utilizatori au comentat pe Instagram și Threads că schimbarea logo-ului aduce mai degrabă confuzie decât claritate, iar unii au remarcat asemănarea cu termenul „Instagzam”.

De asemenea, contul oficial de design Instagram de pe Threads a prezentat și alte variante de fonturi analizate înainte de decizia finală, multe dintre ele fiind considerate mai lizibile decât cea aleasă în cele din urmă.

Mosseri pare să fi anticipat reacțiile diverse, postând despre schimbare și pe Threads pentru a vedea ce păreri mai „puternice” ar putea apărea. În timp ce unii utilizatori plâng după logo-ul cursiv iconic, alții, printre care se numără și conturi suspectate de a fi boți, au lăsat comentarii pozitive însoțite de emoji-uri.

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