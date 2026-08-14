Profesorii aveau cândva o primă didactică, ceva peste 1.000 de lei pe an pentru cheltuieli în plus. Între timp au suspendat-o, apoi au reconfigurat-o: anul acesta cheltui acei bani, dar 65% obligatoriu pe dezvoltare profesională, care se face de obicei online cu tot felul de firme de antrenament private. 

Mai toate titlurile sunt un amestec de limbaj de plastic cu self-help, dezvoltare personală. Am deschis lista și am avut impresia că am nimerit într-un team-building cu hipioți corporatiști.

Educația a fost transformată într-o piață pe care o storc cei mai „antreprenoriali” din sistem. Am participat la câteva astfel de traininguri. Nu au sens. Ar trebui pus accentul pe foarte practic, pe întâlniri față în față, că de aia avem case ale corpului didactic, pe chestiuni profesionale clare, nu gargară.

Însă peste 3 miliarde de euro care puteau fi cheltuiți mult mai inteligent pentru educație s-au constituit într-o piață pentru firme care au livrat mai mult diplome și hârtii inutile decât cunoaștere pe bune.

Mă rog, din tot acest haos în care se găsesc metode de a trage bani din salarii, burse pentru a-i exporta către firme din ce în ce mai experte în atras fonduri, se remarcă proiectul „Previsio”, evidențiat într-o anchetă a colegilor de la Snoop. SRI e partenerul vedetă al proiectului. Programul i-ar educa pe profesori să semnaleze „radicalizări” prin școli.

Totul e de un ridicol măreț, de la un cap la altul: cică ar trebui să semnalezi când vezi adolescenți mai introvertiți, mai tatuați atipic, mai „sataniști”! Un milion de euro a costat toată afacerea coordonată de MAI, susținută de SRI.

Se putea să nu se bage și SRI la o așa găleată de bani? Programul nu știm dacă nu e cumva direct o formă de a recruta profesori în văzul lumii sau chiar se ia în serios. SRI s-a mai băgat în alte instituții și singurul efect a fost ineficiență și polițienism. I-a băgat Ponta în ANAF cu mare tam-tam și a ieșit tot o porcărie. SRI este instituția căreia îi crește bugetul chiar și atunci când se taie bursele elevilor.

Gigel Paraschiv, mândru absolvent al calamității academice numită „Academia Mihai Viteazul”, pepinieră de plagiate în serie pentru demnitari, și loc unde mai curând se fabrică grupuri de interese decât se educă oameni, este cel care a răspândit programul de la minister spre inspectorate. Florin Lixandru, șeful Inspectoratului București, a făcut și ăsta Academia cu pricina. Amândoi s-au educat să nu răspundă la întrebările presei.

Lipsă de transparență obișnuită, dar totuși care e problema? Problema e, după mine, felul în care înțeleg instituțiile militarizate ale statului „radicalizarea”. Radicalizarea poate ușor să se transforme în pretext pentru pumn în gură pentru libertatea de expresie. 

Unii consideră că radicalizare e să nu susții războiul, de exemplu. Dar cel mai grav e că aceste instituții, care în mod tradițional ignoră radicalizarea de extremă dreaptă, unde au zburdat legionari și tot felul de arătări extremiste, fără să se deranjeze vreun sereist, tocmai ele caută acum „radicalizați”?

Este un caz clasic de intervenție în forță peste medii care ar trebui să radieze de democrație. Școala nu e arenă de căutat suspecți, ci de exerciții de dialog, de antrenament în analiza chestiunilor sensibile, dificile. Ce să caute aici delațiunea și suspiciunea?

Dacă vreți să luptați cu radicalizarea, căutați-o la extrema dreaptă și, da, ia vedeți SRI, MAI, MApN, câți angajați de-ai voștri practică un limbaj legionaroid, extremist ortodox? Ați făcut vreun training, studiu cu așa ceva? Nici nu trebuie, se vede cu ochiul liber. Toate emanațiile extremei drepte au avut legătură și cu voi în ultimele decenii, nu doar tolerate, ci încurajate și sponsorizate.

Nu mai trăinuiți voi profesori, mai bine faceți școli ca lumea, nu Academii Mihai Viteazul. Și ocupați-vă de radicalizare unde e, foarte posibil chiar în popotele voastre sau în poporul de pensionari speciali pe care îl livrați. Dacă aș fi la conducerea statului român, aș da un milion de euro unor sociologi și antropologi care să investigheze radicalizarea la extrema dreaptă a angajaților din mediul polițienesc românesc. Vă garantez că rezultatul ar fi șoc și groază.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
Viva.ro
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
GSP.RO
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
Parteneri
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Adevarul.ro
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Mihai Rotaru rupe tăcerea după calificarea Craiovei: „Campionii României suntem noi, și-n Europa tot noi”. Ce a simțit la 0-1. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Rotaru rupe tăcerea după calificarea Craiovei: „Campionii României suntem noi, și-n Europa tot noi”. Ce a simțit la 0-1. Exclusiv
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Financiarul.ro
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iaht de lux de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Sardinia. Proprietarul abia îl primise de patru zile
ObservatorNews.ro
Iaht de lux de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Sardinia. Proprietarul abia îl primise de patru zile
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Mihai Bobonete, noul acționar al Universității Craiova: „De fapt, ăsta este scopul venirii mele aici”
GSP.ro
Mihai Bobonete, noul acționar al Universității Craiova: „De fapt, ăsta este scopul venirii mele aici”
După Tulcea, o nouă sală polivalentă ultramodernă e 99,99% gata în România » IMAGINI + marea problemă
GSP.ro
După Tulcea, o nouă sală polivalentă ultramodernă e 99,99% gata în România » IMAGINI + marea problemă
Parteneri
I-au ademenit, i-au drogat și i-au ucis! Cuplu de ROMÂNI, condamnat în Anglia
Mediafax.ro
I-au ademenit, i-au drogat și i-au ucis! Cuplu de ROMÂNI, condamnat în Anglia
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Diagnosticul care l-a trimis pe David Popovici la bazin . Motivul real din spatele primelor lecții de înot
Redactia.ro
Diagnosticul care l-a trimis pe David Popovici la bazin . Motivul real din spatele primelor lecții de înot
Sute de turiști și localnici, evacuați pe mare din Halkidiki, în urma incendiilor uriașe. Anunțul Consulatului General al României
KanalD.ro
Sute de turiști și localnici, evacuați pe mare din Halkidiki, în urma incendiilor uriașe. Anunțul Consulatului General al României

Politic

Parteneri
„Și-a donat un rinichi!” Cine este, de fapt, omul din staff pe care Baiaram l-a lovit involuntar cu sticla în cap
Fanatik.ro
„Și-a donat un rinichi!” Cine este, de fapt, omul din staff pe care Baiaram l-a lovit involuntar cu sticla în cap
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online