Profesorii aveau cândva o primă didactică, ceva peste 1.000 de lei pe an pentru cheltuieli în plus. Între timp au suspendat-o, apoi au reconfigurat-o: anul acesta cheltui acei bani, dar 65% obligatoriu pe dezvoltare profesională, care se face de obicei online cu tot felul de firme de antrenament private.

Mai toate titlurile sunt un amestec de limbaj de plastic cu self-help, dezvoltare personală. Am deschis lista și am avut impresia că am nimerit într-un team-building cu hipioți corporatiști.

Educația a fost transformată într-o piață pe care o storc cei mai „antreprenoriali” din sistem. Am participat la câteva astfel de traininguri. Nu au sens. Ar trebui pus accentul pe foarte practic, pe întâlniri față în față, că de aia avem case ale corpului didactic, pe chestiuni profesionale clare, nu gargară.

Însă peste 3 miliarde de euro care puteau fi cheltuiți mult mai inteligent pentru educație s-au constituit într-o piață pentru firme care au livrat mai mult diplome și hârtii inutile decât cunoaștere pe bune.

Mă rog, din tot acest haos în care se găsesc metode de a trage bani din salarii, burse pentru a-i exporta către firme din ce în ce mai experte în atras fonduri, se remarcă proiectul „Previsio”, evidențiat într-o anchetă a colegilor de la Snoop. SRI e partenerul vedetă al proiectului. Programul i-ar educa pe profesori să semnaleze „radicalizări” prin școli.

Totul e de un ridicol măreț, de la un cap la altul: cică ar trebui să semnalezi când vezi adolescenți mai introvertiți, mai tatuați atipic, mai „sataniști”! Un milion de euro a costat toată afacerea coordonată de MAI, susținută de SRI.

Se putea să nu se bage și SRI la o așa găleată de bani? Programul nu știm dacă nu e cumva direct o formă de a recruta profesori în văzul lumii sau chiar se ia în serios. SRI s-a mai băgat în alte instituții și singurul efect a fost ineficiență și polițienism. I-a băgat Ponta în ANAF cu mare tam-tam și a ieșit tot o porcărie. SRI este instituția căreia îi crește bugetul chiar și atunci când se taie bursele elevilor.

Gigel Paraschiv, mândru absolvent al calamității academice numită „Academia Mihai Viteazul”, pepinieră de plagiate în serie pentru demnitari, și loc unde mai curând se fabrică grupuri de interese decât se educă oameni, este cel care a răspândit programul de la minister spre inspectorate. Florin Lixandru, șeful Inspectoratului București, a făcut și ăsta Academia cu pricina. Amândoi s-au educat să nu răspundă la întrebările presei.

Lipsă de transparență obișnuită, dar totuși care e problema? Problema e, după mine, felul în care înțeleg instituțiile militarizate ale statului „radicalizarea”. Radicalizarea poate ușor să se transforme în pretext pentru pumn în gură pentru libertatea de expresie.

Unii consideră că radicalizare e să nu susții războiul, de exemplu. Dar cel mai grav e că aceste instituții, care în mod tradițional ignoră radicalizarea de extremă dreaptă, unde au zburdat legionari și tot felul de arătări extremiste, fără să se deranjeze vreun sereist, tocmai ele caută acum „radicalizați”?

Este un caz clasic de intervenție în forță peste medii care ar trebui să radieze de democrație. Școala nu e arenă de căutat suspecți, ci de exerciții de dialog, de antrenament în analiza chestiunilor sensibile, dificile. Ce să caute aici delațiunea și suspiciunea?

Dacă vreți să luptați cu radicalizarea, căutați-o la extrema dreaptă și, da, ia vedeți SRI, MAI, MApN, câți angajați de-ai voștri practică un limbaj legionaroid, extremist ortodox? Ați făcut vreun training, studiu cu așa ceva? Nici nu trebuie, se vede cu ochiul liber. Toate emanațiile extremei drepte au avut legătură și cu voi în ultimele decenii, nu doar tolerate, ci încurajate și sponsorizate.

Nu mai trăinuiți voi profesori, mai bine faceți școli ca lumea, nu Academii Mihai Viteazul. Și ocupați-vă de radicalizare unde e, foarte posibil chiar în popotele voastre sau în poporul de pensionari speciali pe care îl livrați. Dacă aș fi la conducerea statului român, aș da un milion de euro unor sociologi și antropologi care să investigheze radicalizarea la extrema dreaptă a angajaților din mediul polițienesc românesc. Vă garantez că rezultatul ar fi șoc și groază.

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