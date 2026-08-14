Finanțare de 3 milioane de euro

Castelul a fost construit de Baronul Samuel von Brukenthal, fost guvernator al Transilvaniei, în a doua jumătate a secolului XVIII-lea. Ansamblul format din castel, orangerie și parc, a fost inspirat din stilul arhitectural al palatelor vieneze Schonbrunn și Laxenburg, fiind, totodată, reprezentativ pentru diversitatea culturală a spațiului transilvănean.

Valoarea totală a proiectului este de 15.626.343 de lei (circa 3 milioane de euro), din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) este de 13.028.038 de lei (2,5 milioane de euro), iar valoarea finanțării nerambursabile din Bugetul de Stat este de 2.285.778 de lei. Diferența până la valoarea totală a proiectului este reprezentată de contribuția beneficiarului. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna decembrie 2029.

Contractul de finanțare pentru proiectul „Brukenthal Public HUB Avrig – proiect de dezvoltare urbană integrată” a fost semnat în cadrul Priorității 8: „O Regiune Atractivă, Acțiunea 8.2”, din cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027 pentru care Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru este Autoritate de Management.

Castelul din Avrig, reședința de vară a baronului Brukenthal, transformat în muzeu și centru cultural. Proiect finanțat cu 2,5 milioane de euro din fonduri europene
Castelul a fost construit de Baronul Samuel von Brukenthal. Sursa foto: Facebook / Primăria orașului Avrig

Construit în stil baroc

Ansamblul Brukenthal din Avrig este reprezentat de un complex format din trei corpuri, clădiri construite în stil baroc, în formă de U cu un corp central și două aripi laterale. 

Corpul care face obiectul proiectului este cel din mijloc, respectiv corpul A al castelului. Aici a fost expusă renumita colecție a baronului Brukenthal formată din 212 de tablouri și 129 de gravuri, expoziție care, în prezent, este la Muzeul Brukenthal Sibiu. 

În 1776 a fost amenajat parcul din fața palatului după modelul grădinilor vieneze. Întins până în lunca Oltului, cu terase, scări de piatră, bazine cu apă, pârâu în cascade, alei cu specii rare de arbori și arbuști, parcul palatului este astăzi singurul parc de castel păstrat în forma sa originală din România.

Restaurarea corpului A al castelului, cu o suprafață construită desfășurată de aproape 1.000 de metri pătrați, se va finaliza prin crearea unui muzeu care va deveni un centru cultural integrat în rețeaua urbană, punând în valoare și alte atracții culturale și istorice din Avrig, cum ar fi biserici, monumente sau parcuri. 

Castelul din Avrig, reședința de vară a baronului Brukenthal, transformat în muzeu și centru cultural. Proiect finanțat cu 2,5 milioane de euro din fonduri europene
Castelul Brukenthal, interior. Sursa foto: Facebook / Primăria orașului Avrig

„Astfel, palatul nu doar că va atrage vizitatori, dar va contribui și la un flux mai mare de activități culturale, educative și recreative pentru comunitatea locală. Se vor executa lucrări de consolidare a structurii existente, în vederea adaptării construcției la noua funcțiune. Intervențiile nu vor afecta volumetria și expresia arhitecturală a clădirii și nu va fi modificată cromatica fațadelor. 

Se va realiza și amenajarea zonei exterioare a imobilului prin intervenții minime invazive, constând în lucrări de curățare, completare prin însămânțare și plantări manuale de material vegetal de talie medie și plante perene joase. Traseul aleilor pietonale se păstrează conform configurației existente”, au transmis reprezentanții ADR Centru.

Castelul din Avrig, reședința de vară a baronului Brukenthal, transformat în muzeu și centru cultural. Proiect finanțat cu 2,5 milioane de euro din fonduri europene
Parcul din fața palatului. Sursa foto: Facebook

5.700 de turiști în plus, în primul an de funcționare

În cadrul proiectului se va organiza un eveniment public de inaugurare a Brukenthal Public Hub Avrig; ateliere interactive de artă, istorie, cultură, arhitectură. Activități de digitalizare a obiectivelor vizate de investiție. 

De asemenea, vor fi realizate evenimente de promovare a Brukenthal Public Hub Avrig și va fi creat website de prezentare a clădirii, spațiilor expoziționale, exponatelor, evenimentelor. 

„Orașul Avrig este atractiv pentru turismul de weekend sau de tranzit, dar și pentru turismul cultural. Acest capitol, al turismului cultural, va fi stimulat printr-o investiție de peste 15 milioane de lei, din Programul Regiunea Centru 2021 – 2027, prin restaurarea Corpului A al Castelului Brukenthal. Edilii, dar și societatea civilă doresc stimularea turismului prin valorificarea celuilalt pilon care face Avrigul atât de ofertant pentru turiști, dar și atractiv pentru operatorii din această industrie, care este un adevărat motor de creștere economică pentru Regiunea Centru”, a spus Simion Crețu, directorul general al ADR Centru. 

Publicul țintă al proiectului „Brukenthal Public Hub Avrig ”este format din locuitorii orașului Avrig, cca. 15.000 de persoane, cărora li se adaugă turiștii din țară și străinătate în număr, potrivit datelor Direcției Județene de Statistică, de 20.000 în fiecare an. Se estimează creșterea numărului de vizitatori ai obiectivului cultural cu 5.700 de persoane, în primul an (2030) după finalizarea investiției.

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