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Cum să usuci corect prosopul în baie pentru a preveni mirosurile neplăcute și formarea mucegaiului? Real Simple subliniază că nu doar frecvența spălării contează, ci și metoda de uscare. Regula principală: prosopul trebuie să se usuce rapid și uniform.

Greșeli frecvente în uscarea prosoapelor

Pliarea prosopului pe jumătate este una dintre cele mai frecvente erori: „Toată lumea o face!”. După duș, mulți oameni își agață prosopul pe o bară sau un cârlig în așa fel încât una dintre jumătăți să acopere cealaltă.

Această metodă încetinește considerabil procesul de uscare. Aerul nu circulă eficient între straturile de material, iar umezeala rămasă în interior favorizează mirosurile neplăcute și apariția mucegaiului.

Pentru a evita această situație, experții recomandă să scuturați prosopul înainte de a-l agăța, apoi să-l întindeți complet pe o bară largă sau un cârlig separat.

De ce prosoapele rămân umede mai mult timp?

Problema nu constă întotdeauna în prosopul în sine, ci în condițiile din baie. Factorii care încetinesc uscarea includ:

umiditate ridicată;

circulație slabă a aerului;

prosoape pliate sau suprapuse;

uși închise;

prosoape lăsate ude în coșul de rufe.

Dacă prosopul rămâne umed pentru o perioadă îndelungată, chiar și cele recent spălate pot dezvolta mirosuri neplăcute.

Unde să nu usuci prosopul

Evitați să agățați prosopul pe bara perdelei de duș. Deși poate părea un loc convenabil, aerul din zona respectivă circulă slab din cauza aburului acumulat în timpul dușului. Centrul prosopului rămâne umed mai mult timp decât marginile.

De asemenea, cârligele din spatele ușii, deși practice, nu sunt ideale dacă ușa rămâne închisă. Lipsa circulației aerului face ca prosopul să se usuce mai greu.

Cum usuci corect un prosop de baie

Pentru o uscare eficientă, urmați aceste sfaturi:

1. Scuturați prosopul după utilizare.

2. Întindeți-l complet pe o bară lată sau un cârlig.

3. Nu suprapuneți mai multe prosoape.

4. Alegeți un loc cu o bună circulație a aerului.

5. Dacă aveți posibilitatea, amplasați suportul lângă o sursă de ventilație sau o fereastră.

Înainte de a-l pune la spălat, lăsați prosopul să se usuce dacă nu intenționați să-l spălați imediat.

Cât de des ar trebui să spălăm prosoapele?

Chiar dacă prosopul este uscat corect, acesta trebuie spălat periodic. Real Simple recomandă spălarea după 3-4 utilizări.

În băile umede sau slab ventilate, este bine să reduceți intervalul de spălare la două zile.

Evitați greșelile comune

Nu aruncați prosopul ud direct în coșul de rufe! Dacă rămâne acolo câteva zile, materialul poate dezvolta mirosuri greu de îndepărtat prin spălare.

Lăsați-l să se usuce înainte de a-l pune în coșul de rufe sau spălați-l imediat.



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