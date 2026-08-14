Anunțul a fost făcut vineri, 14 august, de Ministerul Justiției, care a precizat că executarea s-a realizat prin Crown Prosecution Service, în baza acordului post-Brexit dintre UE și Marea Britanie.

De ce a fost acuzat Boureanu în dosarul „mită la CNCFR”

Fostul deputat și vicepreședinte PD-L Cristian Boureanu a fost trimis în judecată și condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de influență, fiind acuzat că a intermediat rețeaua de mită din dosarul CFR.

Potrivit procurorilor DNA, în 2009, Boureanu l-a pus în legătură pe reprezentantul firmei austriece Swietelsky cu ministrul de finanțe de la acea vreme, Sebastian Vlădescu. În urma acestei medieri, politicienii au acceptat un comision de 10% din valoarea plăților efectuate de CNCFR, pentru a asigura deblocarea fondurilor și derularea contractelor de reabilitare a căii ferate București-Constanța, dintr-o șpagă totală vehiculată în dosar de aproximativ 20 de milioane de euro.

Cristian Boureanu (dreapta), în timpul procesului, Foto Ionuț Mureșan / Libertatea

Boureanu a fost condamnat în 2022, apoi a scăpat prin clasica prescriere

Boureanu a fost condamnat în martie 2022 de Înalta Curte de Casație și Justiție la patru ani și trei luni de închisoare pentru trafic de influență, legat de o mită de 20 de milioane de euro. Totuși, în mai 2023, instanța a dispus anularea condamnării din cauza prescrierii faptelor.

Boureanu are de dat 2 milioane de euro statului român

Cu toate acestea, măsura convenită cu Marea Britanie pune în aplicare confiscarea specială de peste 2,1 milioane de euro dispusă definitiv de Înalta Curte, procedura de recuperare fiind finalizată la cererea Tribunalului București.

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