Este vorba despre justiția din Croația, care se confruntă cu o problemă tot mai gravă: lipsa judecătorilor. Nu doar că numărul acestora este în scădere, dar judecătorii aflați în funcție sunt tot mai în vârstă, în timp ce interesul tinerilor juriști pentru o carieră în justiție scade.

Potrivit datelor Ministerului Justiției, Administrației și Transformării Digitale, în Croația sunt în prezent 1.669 de judecători, iar vârsta lor medie este de 54 de ani.

Un motiv de îngrijorare este faptul că 35% dintre judecători au între 60 și 70 de ani, față de aproximativ 15% în urmă cu zece ani. În același timp, ponderea judecătorilor cu vârste între 30 și 40 de ani a scăzut de la 13-14% la doar 6-7%.

Din 1 septembrie, se schimbă modul în care devii judecător

Secretarul de stat din Ministerul croat al Justiției, Ivan Crnčec, a declarat pentru RTL că, din acest motiv, statul schimbă modul de acces la funcția de judecător.

De la 1 septembrie, ar urma să intre în vigoare modificări legislative prin care este simplificat traseul către funcția de judecător.

Până acum, după absolvirea Facultății de Drept, efectuarea stagiului și promovarea examenului de barou, un jurist trebuia să lucreze pe post de consilier la o instanță sau la parchet, apoi să urmeze timp de un an cursurile Școlii Naționale și să promoveze examenul final.

Abia după aceea putea candida pentru un post de judecător. Această etapă suplimentară nu va mai fi obligatorie.

Prin modificarea regulilor ar urma să fie extinsă categoria candidaților. Pentru posturile de judecător vor putea candida procurori, avocați, notari publici, consilieri ai judecătorilor și procurorilor, precum și avocați stagiari cu cel puțin doi ani de experiență.

Vor avea această posibilitate și alți juriști care au lucrat cel puțin patru ani în domeniul juridic după promovarea examenului de barou.

Problema nu ține însă doar de condițiile de promovare, ci și de faptul că tot mai puțini tineri își doresc, în general, să lucreze în justiție. Anul trecut, în Croația a fost scos la concurs un număr de 174 de posturi de stagiari, însă au fost ocupate doar 78.

Ce salarii câștigă judecătorii din Croația

Crnčec a precizat că salariile din justiția croată au crescut semnificativ în ultimul deceniu.

Un jurist stagiar câștigă în prezent aproximativ 1.400 de euro, în timp ce la începutul carierei sale, salariul, raportat la valoarea actuală a banilor, era de mai puțin de 400 de euro.

Un judecător de primă instanță, respectiv un judecător al unei instanțe municipale, are în prezent un salariu de aproximativ 3.200 de euro, față de circa 1.400 de euro în urmă cu zece ani.

La tribunalele județene, salariul a crescut de la aproximativ 2.000 de euro la 3.800 de euro, în timp ce judecătorii instanțelor superioare câștigă în prezent aproximativ 4.200 de euro.

În plus, judecătorii beneficiază de primă de Crăciun, primă de Paște, concediu de odihnă plătit, cadouri pentru copii, controale medicale periodice și decontarea transportului. Cu toate acestea, în pofida condițiilor mai bune, interesul pentru o carieră în justiție nu a crescut.

Mai puțin de 400.000 de dosare nesoluționate în Croația

În același timp, justiția croată încearcă să reducă numărul dosarelor nesoluționate. Din totalul de peste un milion de cauze înregistrate ca intrări, o mare parte sunt dosare de cadastru și carte funciară, soluționate în principal de funcționarii de carte funciară, nu de judecători.

Potrivit datelor Ministerului, Croația are în prezent mai puțin de 400.000 de dosare nesoluționate.

Când a început negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, în urmă cu aproximativ 20 de ani, numărul acestora era de circa 1,6 milioane, iar la momentul aderării la UE scăzuse la aproximativ 800.000.

Crnčec mai spune că, raportat la numărul de locuitori, Croația se află printre țările UE cu cei mai mulți judecători, fiind depășită doar de Grecia și având un nivel similar cu Slovenia.

Cu toate acestea, statul intenționează să scoată anul acesta la concurs încă 111 posturi de judecător, pentru a ocupa locurile vacante și a răspunde nevoilor anumitor instanțe.

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