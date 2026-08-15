Stilista milionarelor spune ce haine trebuie să fie în garderoba fiecărei femei de peste 40 de ani

Natalie Carlisle, 51 de ani, stilistă pentru femei din elitele financiare, dezminte mitul garderobei exclusiv de designer și promovează investițiile în piese de bază de calitate.

Carlisle evidențiază importanța unor articole esențiale precum tricoul alb din bumbac premium, sacoul bine croit și geanta minimală din piele, toate contribuind la un stil sofisticat

Stilista recomandă jeans cu croială perfectă, adidași eleganți și pulovere din cașmir, subliniind că materialele durabile și croiala bună sunt mai importante decât logo-urile.

Stilista Natalie Carlisle, cu o experiență vastă în colaborarea cu cliente din elita businessului, subliniază că adevărata eleganță constă în calitatea materialelor și croielii, nu în branduri ostentative.

Carlisle spune cum să investești inteligent în garderobă după vârsta de 40 de ani, punând accent pe piesele de bază care rezistă în timp.

Natalie Carlisle. natalierosestylist.co.uk

Tricoul alb

Deși pare o piesă banală, tricoul alb poate transforma complet un outfit. Carlisle recomandă evitarea modelelor ieftine, care își pierd forma după câteva spălări.

Optează pentru variante din bumbac premium sau amestec de bumbac și mătase, care arată impecabil și se potrivesc atât cu jeans, cât și cu pantaloni clasici sau fuste.

Sacoul bine croit

Un sacou bine structurat este o investiție care merită. Această piesă versatilă poate fi integrată cu ușurință în diverse ținute, fie că vorbim despre un outfit casual cu jeans sau unul formal cu pantaloni clasici.

Carlisle subliniază că sacoul conferă structură și eleganță, adaptându-se atât pentru birou, cât și pentru ocazii speciale.

Geanta fără logo-uri

Minimalismul câștigă teren în modă. Accesoriile cu design simplu, dar executate impecabil, sunt preferate în fața celor cu logo-uri evidente.

Carlisle dezvăluie că o geantă realizată din piele de calitate, cu detalii discrete, adaugă o notă de rafinament oricărei ținute, fără a ieși din tendințe.

Jeans cu o croială perfectă

Alegerea perechii ideale de blugi este un proces care necesită timp. Stilista recomandă probarea mai multor modele, inclusiv a celor care nu par atractive la prima vedere.

Un sfat util pentru păstrarea calității materialului: spălați jeansii mai rar pentru a evita deteriorarea culorii și a formei acestora.

Adidași eleganți

Adidașii nu mai sunt doar pentru sală. Carlisle sugerează alegerea modelelor cu un design subțire și minimalist, care se potrivesc atât cu pantaloni largi, cât și cu rochii midi.

Aceștia sunt o parte integrantă a garderobei urbane moderne.

Pulover din cașmir

Un pulover din cașmir este o alegere clasică ce rămâne relevantă indiferent de tendințe. Carlisle recomandă modelele în culori neutre și cu o croială simplă, care pot fi combinate ușor cu alte piese vestimentare, adăugând un aer sofisticat.

Lecția stilului de la femeile de succes

Potrivit Natalie Carlisle, clientele ei din elitele financiare au înțeles că stilul nu se rezumă la achiziții costisitoare.

Ele investesc în piese de bază de calitate, care sunt versatile și rezistente în timp.

Baza unui stil impecabil constă în croiala bună și materialele durabile, nu în logo-urile de brand.

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