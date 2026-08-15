O criză severă a apei în Roma

Debitul Tibrului a coborât sub 80 de metri cubi pe secundă, aproximativ jumătate din media obișnuită pentru această perioadă a anului, potrivit lui Giovanni Giganti, coordonatorul protecției civile din Roma.

„Ne confruntăm cu o criză majoră a apei. Și este o criză care se datorează și faptului că în această iarnă am avut precipitații destul de abundente, dar apoi perioadele secetoase… au fost destul de lungi”, a declarat Giganti pentru Associated Press.

Situația este legată de temperaturile ridicate și de perioada lungă fără precipitații semnificative.

În această vară, Italia s-a confruntat cu mai multe episoade de căldură extremă, cu temperaturi care au depășit în unele zone 40 de grade Celsius.

Podul lui Nero, ascuns timp de secole sub apă

Pons Neronianus, cunoscut drept Podul lui Nero, ar fi fost construit în jurul anului 39 d.Hr., în timpul împăratului Caligula.

Construcția este asociată cu Nero deoarece împăratul, care a domnit între anii 54 și 68 d.Hr., ar fi redenumit mai multe structuri după propriul său nume.

Podul avea un rol important în Roma antică. Acesta lega zona Campus Martius, unde se află astăzi obiective precum Piazza del Popolo și Piazza di Spagna, de zona în care se afla complexul asociat Circului lui Nero.

Potrivit tradiției istorice, în apropierea acestuia se afla și locul unde Sfântul Petru ar fi fost martirizat.

Ruinele podului pot fi văzute cel mai bine de pe Podul Îngerilor, în apropierea Castelului Sant’Angelo și a Vaticanului.

Arheologii au acum o ocazie rară

În mod normal, ruinele podului sunt acoperite complet de apele Tibrului.

Seceta din această vară a scos însă la suprafață porțiuni importante din structura antică.

Pentru arheologi, situația reprezintă o oportunitate rară de a observa și studia blocurile de piatră fără ca acestea să fie acoperite de apă.

Ultima dată când ruinele Podului lui Nero au devenit vizibile în condiții similare a fost în 2022, în timpul unei alte perioade de secetă.

Nivelul neobișnuit de scăzut al Tibrului nu a dezvăluit doar vestigiile antice.

În albia râului au devenit vizibile și obiecte aruncate sau abandonate de oameni de-a lungul timpului. Printre acestea se numără biciclete electrice, trotinete, frigidere și chiar o mașină, descoperită mai în amonte.

Apariția ruinelor Podului lui Nero este spectaculoasă pentru turiști și arheologi, dar reprezintă în același timp un semnal privind gravitatea secetei.

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