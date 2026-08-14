Aurul era ascuns într-o cutie zidită în pereții pivniței

Descoperirea a fost făcută în Sint-Gillis-Dendermonde, în timpul renovării unei clădiri aparținând CAW Oost-Vlaanderen. Muncitorii au dat peste cutia ascunsă în pereții unei pivnițe și și-au anunțat imediat angajatorul. Poliția a fost chemată, iar valoarea totală estimată a descoperirii ajunge la aproximativ 9 milioane de euro.

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Cutia fusese zidită în pereții pivniței, ceea ce ridică acum întrebări despre cine a ascuns aurul acolo și de cât timp se afla în clădire. VRT NWS descrie descoperirea drept una extrem de neobișnuită, iar Hillaert a spus că prima reacție a fost una de surprindere.

„Este o experiență unică în viață”, a declarat Geert Hillaert, reprezentant al CAW Oost-Vlaanderen pentru sursa citată.

Poliția a luat aurul și l-a dus într-un loc sigur

După ce a fost anunțată, poliția a preluat întreaga cantitate de aur și a transportat-o într-un loc sigur. Parchetul din Flandra de Est a deschis o anchetă pentru a stabili proveniența comorii și proprietarul legal, cum a ajuns comoara în pivniță și dacă ascunderea ei ar putea avea legătură cu activități ilegale.

Nici organizația CAW Oost-Vlaanderen, care folosește clădirea în care a fost găsită comoara, nu poate considera deocamdată că aurul îi aparține. Geert Hillaert a admis că există inclusiv posibilitatea ca aurul să fi fost ascuns în urma unor activități ilegale, dar totul depinde acum de rezultatul anchetei și de stabilirea proprietarului de drept.

În cazul în care aurul ar ajunge la CAW Oost-Vlaanderen, organizația spune că știe deja ce ar face cu banii. Fondurile ar fi folosite pentru extinderea serviciilor destinate persoanelor fără adăpost și celor care nu au o locuință stabilă din întreaga provincie Flandra de Est.

Muncitorii nu știu dacă vor primi o recompensă

Rămâne fără răspuns și întrebarea care îi privește direct pe oamenii care au făcut descoperirea: vor primi muncitorii o parte din cele aproximativ 9 milioane de euro? Nimeni nu poate spune. VRT NWS explică faptul că, potrivit regulilor civile aplicabile în Belgia, cel care găsește un obiect de mare valoare nu devine automat proprietarul lui. Prin urmare, nici muncitorii firmei De Brand nu au automat dreptul la aur sau la o parte din valoarea acestuia.

Dacă vor primi sau nu o recompensă va putea fi stabilit abia după ce autoritățile clarifică proveniența aurului și cine este proprietarul legal. Până atunci, comoara de aproximativ 9 milioane de euro rămâne în custodia autorităților.