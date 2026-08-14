„Cel mai greu a fost să aștept să aflu ce se va întâmpla”

Atunci când Keti a observat că premiul cel mare nu era încă revendicat, a verificat combinația câștigătoare: 10, 26, 30, 35 și 42, și a recunoscut imediat numerele pe care le juca de mai bine de 20 de ani.

Problemele au început atunci când Keti și-a dus biletul la un magazin local pentru verificare. Casierul i-a spus că biletul nu este câștigător, deoarece aparatul nu a emis semnalul obișnuit de confirmare. Apoi, biletul a fost aruncat la gunoi.

Situația s-a complicat și mai mult din cauza faptului că, la momentul respectiv, camerele de supraveghere ale magazinului nu funcționau din cauza unor lucrări de renovare.

„Mi-a fost mereu rău de la anxietate. Cel mai greu a fost să aștept să aflu ce se va întâmpla. Când am văzut că premiul nu a fost revendicat, am știut că acelea erau numerele mele”, a declarat Keti.

Decizia loteriei: premiul va fi plătit fără biletul fizic

După ce Keti a raportat problema, operatorul Loteriei Naționale din Marea Britanie, Allwyn, a demarat o investigație minuțioasă. După mai bine de o lună, veștile bune au sosit: premiul îi va fi plătit integral.

Un reprezentant al loteriei a explicat că există o regulă specială care permite plata câștigului adevăratului deținător, chiar dacă biletul a fost pierdut sau distrus, cu condiția ca investigația internă să confirme fără echivoc identitatea acestuia.

Ce planuri are Keti

Printre primele dorințe ale sale se numără o călătorie în Noua Zeelandă, în 2029, pentru a urmări turneul Lions de rugby.

Acesta nu este primul caz de acest gen în Marea Britanie. În 2018, un muncitor în construcții, Endrju Klark, a revendicat un câștig de 76 de milioane de lire sterline, după ce pierduse biletul câștigător timp de șase săptămâni.

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