Mesajele transmise de echipa Grindeanu

Agenda publică referitoare la viitorul guvernării a fost setată și în aceste zile de PSD. Pe surse au fost transmise dorințele social-democraților: guvernare cu miniștri politici, indiferent dacă e premier independent, tehnocrat sau om de partid. Însă elementul esențial a fost unul evident: PSD stă la guvernare, iar în niciun caz nu va vota un guvern efemer din care nu face parte.

Obiectivele transmise se înscriu în linia de mesaje care ajunge de câteva luni la toată suflarea PSD. Mai precis, PSD e pe cale să se întoarcă la butoane, deși nu este deloc în poziția celui care își vinde scump pielea. Conform surselor Libertatea, PSD încearcă să negocieze cu UDMR pentru o susținere, dacă Nicușor Dan îl desemnează premier pe Sorin Grindeanu. Prin noi racolări de oameni din zona suveranistă care e indecisă politic, alături de puciștii din PNL și eventuale surprize, social-democrații ar putea strânge, foarte dificil, 233 de voturi. Însă toate aceste calcule nu mai prind la baza social-democrată, la fel ca în luna iunie.

„Tot ce poate vinde acum Grindeanu sunt iluzii. În câteva zile putem spune că am plecat oficial de patru luni de la guvernare. Care e perspectiva revenirii la putere? Una cu multe semne de întrebare, în care nu cred nici mulți din conducerea restrânsă”, susține un lider social-democrat din conducerea centrală.

Cursa contracronometru pentru primul conflict

La nivel central o problemă sunt și rivalitățile. Recent, într-un editorial Cotidianul era prezentat faptul că „relația dintre Claudiu Manda și Sorin Grindeanu s-a răcit vizibil”. Surse social-democrate au precizat că la nivelul partidului e resimțită o stare de tensiune tocmai prin amânarea repetată a momentului în care partidul va reveni la guvernare. Însă nimeni nu-și asumă contestarea directă a lui Grindeanu. „PSD rămâne cu unitatea de monolit până va fi simțit miros de sânge. Atunci o să apară imediat un grup contestatar la vedere. Cecul în alb dat lui Grindeanu începe să nu mai aibă valoare, dacă nu-i reușesc negocierile până în toamnă”, a precizat un lider de la centru pentru Libertatea. În ceea ce privește relația Grindeanu-Manda, alianța acestora nu e văzută ca o „prietenie”, ci mai degrabă o relație bazată pe interese comune, explică un lider PSD, parafrazând o cugetare veche a Lordului Palmerston: Anglia nu are prieteni sau aliaţi permanenţi, ci doar interese permanente.

După cum a mai scris Libertatea, Sorin Grindeanu e prins între a menține o apropiere de partidele categorisite „proeuropene” – PNL, USR, UDMR – și a vira spre AUR, cum își doresc unii lideri din partid. Pentru a menține relația cu Nicușor Dan, Grindeanu are nevoie de linia europeană. La nevoie, poate apela de câteva voturi răzlețe de la AUR, la învestire, dar fără o asumare directă a cooperării cu partidul lui Simion. Iar AUR știe acest lucru, iar în această situație a punctat că poate discuta cu PSD doar dacă Grindeanu nu mai e la vârf.

Pe de altă parte, în partid sunt numeroși lideri, în special din sudul țării, mult mai toleranți față de AUR. Iar toleranța vine din calculul că pe termen lung va trebui să existe o colaborare în teritoriu cu AUR, din moment ce la alegerile locale din 2028 social-democrații se așteaptă ca partidul lui Simion să scoată rezultate bune.

Ce aduce luna septembrie pentru PSD

Din informațiile Libertatea, unii social-democrați au fost avertizați de colegii liberali că septembrie ar putea fi luna reglărilor de conturi. De ce? În septembrie, dacă Nicușor Dan nu găsește soluția la ecuația guvernării, liderii PNL vor să forțeze mâna lui Bolojan pentru „elibera” instituțiile de PSD-iști. „Să fie schimbați doar cei cu funcții de conducere. Că nu mai suntem în 2010-2011, când s-a ajuns cu schimbările la femeile de serviciu. Dar tot ce e politic, să fie clar schimbat, că e politic”, a precizat un lider local pentru Libertatea.

Și la nivel central, din instituțiile guvernamentale, e cerută o curățenie generală în zonele de activitate preferate de social-democrați în ultimul deceniu. „Au plecat miniștrii și secretarii de stat, dar sunt pline agențiile de oamenii lor. Și, atenție, nu e vorba de tehnocrați, ci de oameni puși politic” susține un alt liberal din aparatul executiv.

De altfel, unul dintre apropiații conducerii PSD preciza pentru Libertatea că la cum decurg lucrurile, pe Grindeanu nu îl prinde următorul rând de alegeri. Iar unul din motivele simple este că nu mai are ce oferi, din moment ce pâinea și cuțitul nu sunt la el, ci la Bolojan

Pentru moment, dinspre Președinția României e exprimat optimismul că odată cu terminarea legilor care contează pentru PNRR, atenția va fi și spre noul guvern. Însă deznodământul e încă incert, din moment ce de peste 50 de zile de la ultimele consultări Nicușor Dan nu a fost convins de PSD să îi dea mandatul de premier.

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