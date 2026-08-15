Peste 3.500 de militari și peste 50 de nave

Manifestările de Ziua Marinei încep, sâmbătă, la ora 10.00, şi vor avea loc pe faleza din faţa clădirii Comandamentului Flotei, dar şi pe mare.

Publicul va putea urmări Exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 26.10”. Seara de 15 august se va încheia magic pentru constănțeni și turiști, cu retragerea cu torțe a marinarilor, între orele 20.00 și 23.00, pe acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, în zona falezei și în Piața Ovidiu.

Spectacolul naval și militar de la Constanța va reuni peste 3.500 de militari români și străini.

Exercitiu Naval de Ziua Marinei 2026 - 14 august - repetitii la Constanța
3.500 de militari participă la sărbătoare Sursa Foto: Facebook/ Forțele Navale Române

Potrivit Forțelor Navale Române, la exercițiile din larg și din zona costieră vor participa:

  • peste 50 de nave și ambarcațiuni;
  • 15 aeronave militare și civile;
  • două transportoare amfibii blindate;
  • cinci piese de artilerie.

Forțele Navale Române vor participa cu 42 de nave și ambarcațiuni, un elicopter IAR 330 Puma Naval și două transportoare amfibii blindate.

Printre navele care vor putea fi văzute se numără fregatele „Mărășești”, „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”, precum și corveta „Contraamiral Horia Macellariu”.

La Ziua Marinei Române 2026 vor putea fi văzute, în premieră, două nave intrate recent în serviciul Forțelor Navale Române.

Este vorba despre corveta „Contraamiral August Roman” – 261 și vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”.

În dispozitivul de pe mare vor mai fi prezente nava purtătoare de rachete „Lăstunul”, nava maritimă pentru scafandri „Grigore Antipa”, vânătorul de mine „Sublocotenent Ion Ghiculescu” și dragorul maritim „Sublocotenent Alexandru Axente”.

Spectacol aerian de Ziua Marinei

Manifestările de la Constanța vor avea și o importantă componentă aeriană.

Forțele Aeriene Române vor participa cu trei elicoptere IAR 330 Puma, două avioane F-16 Fighting Falcon și o aeronavă C-27J Spartan.

Exercitiu Naval de Ziua Marinei 2026 - 14 august - repetitii la Constanța
Spectacol naval și aerian la Ziua Marinei 2026 pe faleza din Constanța Sursa Foto: Facebook/ Forțele Navale Române

În exercițiu vor mai fi implicate un elicopter UH-60 Black Hawk al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și cinci avioane ale Aeroclubului României.

La eveniment participă și forțe militare din mai multe state NATO și partenere.

Turcia va fi reprezentată de două nave ale Forțelor Navale, o fregată și o corvetă, precum și de o navă a Gărzii de Coastă. Bulgaria va participa cu o navă a Gărzii de Coastă.

Spania va trimite două avioane F-18 Hornet, iar Franța va participa cu aeronava de patrulare maritimă Atlantique 2.

Ce exerciții vor putea vedea turiștii

Programul de pe mare începe cu unul dintre cele mai spectaculoase momente tradiționale: sosirea Zeului Neptun.

Exercitiu Naval de Ziua Marinei 2026 - 14 august - repetitii la Constanța
Zeul Neptun și manevre militare în premieră pe litoral Sursa Foto: Facebook/ Forțele Navale Române

Acesta va trece printr-o „poartă de apă” realizată de două remorchere maritime. În același timp, pe faleză vor avea loc jocuri marinărești.

Ulterior, corveta „Contraamiral August Roman” va executa salutul de deschidere al exercițiului.

Publicul va putea urmări mai multe scenarii militare și de intervenție, printre care:

  • lupta antimină;
  • respingerea unui atac aerian;
  • căutarea și atacarea unui submarin;
  • respingerea unui desant maritim;
  • combaterea migrației ilegale;
  • operațiuni de căutare și salvare pe mare.
Exercitiu Naval de Ziua Marinei 2026 - 14 august - repetitii la Constanța
Spectacol naval și aerian la Ziua Marinei 2026 pe faleza din Constanța Sursa Foto: Facebook/ Forțele Navale Române

Ilie Bolojan merge la Ziua Marinei

Premierul interimar Ilie Bolojan și-a anunțat participarea la manifestările de la Constanța.

În schimb, președintele Nicușor Dan nu are program oficial pentru sâmbătă și, potrivit informațiilor prezentate, nu va participa la ceremoniile de Ziua Marinei.

Este pentru al doilea an consecutiv când șeful statului nu este prezent la evenimentul de la Constanța.

Anul trecut, Nicușor Dan a ales să participe la ceremonii religioase la Mănăstirea Sâmbăta și a explicat ulterior că a dorit să rupă tradiția participării președintelui la manifestările de la Constanța, precizând că aceasta „nu înseamnă vreo lipsă de respect față de Armată”.

Ziua Marinei Române este unul dintre cele mai importante evenimente publice ale verii de pe litoral.

Pentru turiștii aflați pe litoral în acest weekend, evenimentul reprezintă una dintre principalele atracții ale zilei de 15 august.

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