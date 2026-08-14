Obiceiurile alimentare și ceasul biologic

În timp ce în Spania prânzul este considerat masa principală a zilei, în țări precum Regatul Unit sau Statele Unite, cina este mai consistentă. ,,Unii oameni sar peste cină sau mănâncă o bucată de fruct cu iaurt”, explică Javier Hirschfeld, un spaniol care subliniază importanța micului dejun și a prânzului consistent.

Legătura dintre mese târzii și sănătatea metabolică

Studiile recente indică faptul că a lua masa târziu poate afecta negativ sănătatea. Marta Garaulet, profesor la Universitatea din Murcia, a descoperit că pacienții care luau prânzul mai devreme slăbeau mai mult și mai repede, chiar dacă urmau aceeași dietă ca cei care mâncau mai târziu. Cercetările sale, publicate în jurnalul ,,Nature”, subliniază că o masă copioasă consumată mai devreme stimulează procesul de slăbire și optimizează metabolismul.

Momentul ideal pentru mese

Nutriționiștii recomandă să mâncăm mai devreme pentru a facilita digestia și a reduce riscul unor afecțiuni precum obezitatea și bolile cardiovasculare. De exemplu, un studiu derulat în Franța, pe 100.000 de persoane, a scos la iveală că cei care luau micul dejun mai târziu aveau un risc mai mare de boli cardiovasculare. Cercetătorii subliniază că un post nocturn mai lung, obținut printr-o cină timpurie, poate aduce beneficii importante pentru sănătatea inimii.

În plus, alimentele consumate târziu pot crește senzația de foame a doua zi și pot afecta hormonii care reglează apetitul. S-a constatat că mesele târzii reduc producția de leptină, hormonul responsabil cu senzația de sațietate, și determină organismul să stocheze mai multă grăsime.

Adaptarea la propriul ritm circadian

Fiecare persoană are un cronotip unic – un model natural al somnului și al stării de veghe. „Ciocârliile”, care se trezesc devreme, tind să aibă un metabolism mai eficient dimineața, în timp ce „bufnițele” sunt mai predispuse să mănânce târziu și să acumuleze kilograme în plus, explică Giovanna Muscogiuri, profesor asistent la Universitatea din Napoli Federico II.

Lipsa somnului agravează situația, crescând riscul de a consuma mai multe alimente bogate în calorii și de a câștiga în greutate. De aceea, este esențial să acordăm atenție atât orelor de masă, cât și calității somnului.

Sfaturi practice pentru o alimentație corectă

Pentru a ne alinia ceasul biologic cu obiceiurile alimentare, nutriționiștii sugerează să mâncăm la ore regulate. Consumul de carbohidrați integrați, precum cerealele sau leguminoasele, mai devreme în timpul zilei și alegerea unor mese ușoare, bogate în proteine, seara, pot contribui la menținerea sănătății și a greutății corporale. De asemenea, alimentele bogate în triptofan, cum ar fi puiul sau somonul, pot îmbunătăți calitatea somnului.

În concluzie, așa cum subliniază cercetătorii, nu doar ce mâncăm contează, ci și când mâncăm. Un obicei spaniol de a lua prânzul ca masă principală, urmat de o cină ușoară, poate fi cheia unui stil de viață sănătos. Încercați să luați cina cu cel puțin trei ore înainte de culcare, pentru a permite corpului să funcționeze în armonie cu propriul ceas biologic.

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