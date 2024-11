Preşedintele democrat Joe Biden și-a primit predecesorul şi succesorul republican la ora locală 11:00 (18:00, ora României), în Biroul Oval, pe care preşedintele în vârstă de 78 de ani îl va ocupa pentru a doua oară după ce va depune jurământul la 20 ianuarie.

UPDATE 18:20 Președintele Joe Biden i-a spus președintelui ales Donald Trump că așteaptă cu nerăbdare o „tranziție lină” în ianuarie.

„Ei bine, domnule președinte ales, fost președinte, Donald”, a spus Biden în timp ce Trump stătea lângă el în Biroul Oval. „Felicitări.” Cei doi lideri și-au dat apoi mâna.

Trump a răspuns: „Politica este dură și, în multe cazuri, nu este o lume foarte frumoasă, dar astăzi este o lume frumoasă și o apreciez foarte mult”.

🚨 BREAKING AT THE WHITE HOUSE: TOTAL MAYHEM among the press as Donald Trump and Joe Biden joke about the hounding reporters. pic.twitter.com/iYBP4S2fMV