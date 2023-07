INTERCEPTĂRI. Ororile în căminele de bătrâni din Voluntari au continuat și după dezvăluirile din presă. Beneficiarii, bătuți și ținuți în condiții inumane, sub monitorizarea procurorilor: „I-a dat cu aia de inox de e neagră toată”

Interceptările au fost realizate începând cu luna martie, la o lună distanță după ce Centrul de Investigații Media și Buletin de București au dezvăluit ororile care se petreceau în căminele administrate de liderii grupării, Ștefan Godei și Cristina Dumitra.

Potrivit referatului de arestare, DIICOT s-a sesizat din oficiu și a deschis un dosar pe 22 februarie, anul curent, la o lună distanță după dezvăluirile jurnaliștilor de la Centrul de Investigație Media și Buletin de București.

De altfel, procurorii menționează în referat că sesizarea a avut la bază, pe lângă informațiile existente la Direcţia Investigaţii Criminale din cadrul I.G.P.R., rapoartele de monitorizare ale Centrului de Resurse Juridice și „articolele de presă publicate de Centrul de Investigații Media în mediul online la data de 01.02.2023 și la data de 24.01.2023”.

Dezvăluirile jurnaliștilor nu au avut niciun efect asupra celor care coordonau activitatea în centrele de bătrâni.

Condițiile insalubre, abuzurile, exploatarea beneficiarilor care mai erau apți de muncă au continuat și după luna februarie. O arată interceptările din dosar.

Bătrânii din azil dormeau pe saltele infestate cu ploșnițe

Convorbiri telefonice dintre angajații centrelor, înregistrate de anchetatori, s-au realizat începând cu luna martie. În plus, procurorii au introdus în centru și un investigator sub acoperire, care avea rol de infirmier.

Bătută cu ranga până i s-a înnegrit spatele

În perioada martie-iunie, în timp ce procurorii îi urmăreau pe angajații centrelor de bătrâni, pentru a aduna probe, beneficiarii suportau agresiuni și umilințe de neimaginat.

O beneficiară a fost bătută cu o rangă de inox de o angajată a centrului până când spatele i s-a înnegrit de la lovituri.

Episodul s-a petrecut pe 1 aprilie și este redat fidel de o interceptare, când o angajată șocată de felul în care a găsit beneficiara a fotografiat-o și a transmis poza mai departe, pentru a se apăra în cazul în care ar fi fost acuzată ea de agresiunile respective.

EMILIA: Alo!

SILVIA: Da!

EMILIA: Mă auzi?

SILVIA: Da, te aud, zi!

EMILIA: Auzi, SILVIA, am o întrebare la tine, după ce te întreb și îmi dai răspunsul, să te uiți pe WhatsApp că ți-am trimis ceva urgent! Ia spune și mie, în seara aia, MĂDĂLINA a bătut-o pe EVA rău de tot?

SILVIA: Măi, i-a dat, i-a dat la cur, i-a dat cu aia de inox!

EMILIA: Fii atent…

SILVIA: A…

EMILIA: Îți spun un lucru, asta ne bagă la belele, știi de ce?

SILVIA: A…

EMILIA: Am ridicat-o pe EVA să-i fac baie, am chemat-o pe ANI să-i arăt altceva la EVA, că era cu spatele la ANI, și când se uită ANI, zice, vai, dar ce e pe ea și eu m-am speriat și când am întors-o, tu știi ce e pe ea, uită-te la poză că o să vezi!

SILVIA: Bine, o să mă uit… știu că i-a dat, știu că i-a dat numai la cur cu țeava aia, cotorul ăla de mătură…

EMILIA: Băi, ești nebună, mă SILVIA, mânca-ți-aș gura ta, că e neagră toată…fii atent, SILVIA, că a fost pe tura ta și-ți bagă în cârcă, ascultă-mă ce-ți spun!

SILVIA: Ce vorbești?

EMILIA: Să nu zică că ai bătut-o tu…

SILVIA: N-are cum…

EMILIA: Păi tu nu știi ce tam-tam a făcut?

SILVIA: N-are cum…

Mizeria din centre, redată în interceptări

Interceptările din dosar surprind și condițiile insalubre în care erau cazați beneficiarii. Beneficiarii imobilizați la pat erau neschimbați zile în șir, unii dintre ei purtând același scutec și câte nouă zile la rând. Gândacii și ploșnițele erau la tot pasul, angajații ajungând să se plângă șefilor că până și ei sunt pișcați de insecte.

SILVIA: Mașinile de spălat nu merg niciuna, degeaba a umblat CRISTINA la ele, că nu merge niciuna, aia albă a rămas cu rufe în ea și aia albastră se blochează mereu. Am reușit să bag mopurile, am zis măcar p-alea să le spăl, că nu mai aveam mopuri și să-mi bag p..a în ea dacă se mai oprește, adică, se oprește, pornește din nou, dar nu pleacă de la patru!

NICOLAE EMILIA: Asta e…

SILVIA: Ai reușit să faci baie la copii, ieri?

NICOLAE EMILIA: Ce, fă, păi nu m-am luat cu CRISTINA?

SILVIA: Ă…

EMILIA: Da, că i-am bărbierit ieri și unde să le fac baie?

SILVIA: Așa…

EMILIA: Și i-am zis, (neinteligibil) Silvia, nu trebuia să le faci băi?

SILVIA: Ba da, mersi că mi-ai adus aminte, parcă eu nu știam!

EMILIA: Așa…

SILVIA: Zic, dar nu am schimburi și unde să le fac, la prima gură de apă care o dai drumul la etajul unu, se refulează, unde vrei să le fac băi?

EMILIA: Și ce a zis?

SILVIA: Aoleu… s-a dus ea cu sticla aia, a mai turnat pe gura pe la canale, pe la p..a în p…ă, ce dracu faci, nimic!

EMILIA: Degeaba!

SILVIA: Da…

EMILIA: Și ce, s-a ofensat că nu le-ai făcut baie la ăia?

SILVIA: A?

EMILIA: S-a ofensat că nu ai făcut baie?

SILVIA: Da, da…

EMILIA: Lasă, și haine cu ce să-i schimbi dacă mașinile nu merg?

SILVIA: Păi, eu nu i-am spus, zic, hai că arunc o cană, două de apă pe ei și i-am luat mirosul de transpirație pentru zece minute, dar haine de unde iau?

EMILIA: Și ce a zis?

SILVIA: Îi îmbrac tot cu alea care îi dezbrac de pișat.

Pacienții, înfometați în timpul monitorizării

Bătrânii nu erau spălați și schimbați cu zilele

Hrana oferită bolnavilor era puțină, de proastă calitate și nu respecta normele de specialitate, spun anchetatorii. Oale mari cu apă în care se puneau câteva pliculețe de ceai, porții de pâine cu margarină reduse la jumătate sunt secvențe din meniurile surprinse de procurori în timpul anchetei. De foarte multe ori, beneficiarii erau hrăniți cu mâncarea pe care o aduceau de pomană diverse persoane care organizau praznice. În unele zile, hrana era improvizată.

GODEI DANIEL: Da, Sandule!

Cristea Alexandru: Bossule…

GODEI DANIEL: Îmm…

Cristea Alexandru: Poți să vorbești?

GODEI DANIEL: Da, da, da, zi!

Cristea Alexandru: A rămas ciorbă de ce a adus ăștia astăzi, e oala cam trei sferturi, mai fierb așa niște paste, mai pun niște apă și le dau diseară tot ciorbă?

GODEI DANIEL: Da, da, da, da, păi, ce, doar nu oi arunca-o!

Cristea Alexandru: Bine, bossule, d-asta te-am sunat!

GODEI DANIEL: Da, hai, o să ajung și eu!

Cristea Alexandru: Bine, bossule, hai, pa!

Într-o altă zi, Godei a fost sunat de o angajată să îi spună că nu mai are nimic de mâncare pentru pacienți.

GODEI DANIEL: Da, Alina!

ALINA: Ce faceți, șefu?

GODEI DANIEL: Uite, prin oraș. Ce zici?

ALINA: Aaa. Mai ajungeți la noi?

GODEI DANIEL: Ajung, ajung.

ALINA: Că n-am la ăștia ce să le dau de mâncare diseară.

GODEI DANIEL: Nu, că le facem sandviciuri oricum, că am văzut că ai avut fasole.

ALINA: Da. Am avut fasole.

GODEI DANIEL: Le facem sandviciuri, stai liniștită.

ALINA: Îhîî.

GODEI DANIEL: Da?

ALINA: Da, șefu.

Din cauza alimentației precare, beneficiarii acuzau frecvent afecțiuni digestive. Pentru „a-i liniști”, angajații nu le administrau tratament de specialitate, ci îi sedau pentru a adormi cât mai rapid.

DIICOT cere în continuare arestarea a 24 de persoane

DIICOT a cerut arestarea preventivă 24 de inculpați – administratorii centrelor, angajați, dar și funcționari publici. Tribunalul București a emis mandate de arestare preventivă doar pentru patru dintre inculpați, trei dintre liderii grupării, Ștefan Godei, Dan Godei, Ovidiu Dumitra, și un șef din cadrul Protecției Copilului Ilfov.

DIICOT a anunțat că a contestat decizia tribunalului, solicitând în continuare arestarea preventivă a tuturor celor 24 de angajați. O decizie definitivă va fi luată de Curtea de Apel București.

