Mijlocașul olandez Ricardo Kip, 30 de ani, a făcut junioratul la prestigioasa academie a celor de la Ajax Amsterdam, însă n-a apucat să joace și pentru prima echipă a „lăncierilor”. Fotbalistul ofensiv a avut suișuri și coborâșuri în carieră, iar din luna iulie 2023 a ajuns pe malul Dunării, la Galați. Jucătorul Oțelului a sosit în România după câteva etape în țara sa, în Anglia și în Grecia. A pierdut mult, sportiv, pe durata pandemiei, iar acum încearcă să se adapteze la noua viață ce i s-a deschis în fața ochilor.

Libertatea: Ricardo, care este concluzia primelor tale luni în România, la Galați?

Ricardo Kip: România este mai bine decât credeam. Aveam o părere despre țara voastră, nu a mea, preluată, care nu corespunde cu realitatea din teren. Veneam din Olanda, unde totul este diferit față de România, de la stilul de viață la cultură, de la infrastructură la interacțiunea dintre oameni. Dar am început să înțeleg viața din România, cu toate că nu știam nimic despre această țară.

– Spui că nu știai nimic, dar aveai o părere despre această țară.

– Păi, despre România, în străinătate, auzi doar că e rău, că e urât, idei spuse de alții, care nu știi dacă au fost în această țară sau au auzit și ei de la alții. Care habar n-au! Fiindcă, sincer, vii cu ideea „pfff, să vezi că o să fie rău, urât, bla bla bla”, apoi nu ai cum să nu vezi că nu este așa. Este chiar drăguț în România, iar eu trăiesc, totuși, într-un oraș de provincie, Galați. Bucureștiul este top!

„Bătrânii nu știu engleză”

– Oamenii cum ți se par?

– Oamenii sunt drăguți. Încearcă să te ajute, dacă ai nevoie de ceva, te bagă în seamă, te ascultă. Am observat și destui străini. Totuși, am sesizat un detaliu. Oamenii în vârstă nu prea vorbesc limba engleză deloc. Sau o vorbesc foarte rău. Nu mai zic de limba germană. Nu am înțeles de ce bătrânii vorbesc doar limba lor, a voastră, româna, nimic altceva. La noi, nu este așa.

– Ce nu-ți place în România?

– Nu-mi place mâncarea tradițională.

– Cred că ești primul străin pe care-l aud spunând asta.

– Nu cunosc numele mâncărurilor exact, dar nu mi-a plăcut. Ciorba este OK, e foarte bună, dar „mamaia” sau ceva de genul ăsta…. Mămăliga. Da, asta, nu-mi place. Am mâncat cu ceva brânză sau cremă de brânză, chiar nu-mi place. Parcă a mai fost ceva cu carne. Nu există compatibilitatea între noi.

„Drumurile, oribile”

– În afara mâncărurilor, mai există ceva ce nu-ți place?

– Drumurile… Oribil! Nu prea aveți autostrăzi deloc. Fiecare deplasare de la Galați e foarte lungă, obositoare. Uneori, trecem prin sate, cai, porci, câini…

– Este ceva ce-ți place?

– Aveți restaurante drăguțe, clubul este mișto, atmosfera este bună la echipă. Mă înțeleg bine cu colegii. Îmi place viața de zi cu zi, chiar dacă există acel inconvenient când avem deplasări, unele foarte obositoare.

Recomandă Capitala

– Bucureștiul ai apucat să-l vezi, să-l vizitezi?

– București? Am fost de câteva ori. Mi-a plăcut foarte mult, este altceva decât Galați. Este normal să fie mai aglomerat, doar este capitala țării. Îmi plac și zona Centrului Vechi, și zona de centru cu restaurante chic.

– Ce-ai recomanda unui prieten, unui olandez, să viziteze din România?

– Nu aș putea recomanda chestii legate de istorie, cultură, dar să meargă să viziteze Bucureștiul. Merită! Un oraș foarte frumos, cu multiple opțiuni să-ți petreci timpul liber într-un mod relaxant.

