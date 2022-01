Interviu cu medicul din Cluj care a demisionat, în aplauzele colegilor, acuzând neregulile din spital: „Acum regret că m-am întors în țară”. Replica managerului

Ultima zi a anului 2021 a fost și ultima zi petrecută de doctorul Lucian Fodor la Spitalul Județean de Urgență Cluj-Napoca, unde a lucrat vreme de 15 ani și a fost șeful Compartimentului de Chirurgie Plastică și Reconstructivă.

În imaginile apărute pe internet, medicul este înconjurat de zeci de colegi și aplaudat, gest la care acesta răspunde, asemenea unui actor pe scenă, cu o plecăciune.

Ce l-a determinat să demisioneze? Care sunt marile neajunsuri ale sistemului românesc de sănătate? Și cât de mult regretă întoarcerea în România, după ce a lucrat în SUA și Israel? La toate aceste întrebări răspunde medicul Lucian Fodor, într-un interviu pentru Libertatea. Nu a găsit încă o explicație pentru această problemă – din ce rațiuni a fost împins pe tușă un profesionist care s-a dedicat trup și suflet meseriei.

Unul dintre cel mai bine cotați chirurgi plasticieni și de reconstrucție din România, dr. Lucian Fodor a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, din Cluj-Napoca, și s-a specializat la trei dintre cele mai prestigioase universități de profil din lume: Universitatea de Medicină „Bruce Rappaport” din Haifa, Israel, Universitatea „Johns Hopkins” din Baltimore şi Universitatea California din San Francisco, SUA.



„Sunt dezamăgit și resemnat”

Libertatea: Domnule doctor, cum v-ați simțit atunci când colegii v-au aplaudat, în ultima zi la spital?

Lucian Fodor: A fost foarte impresionant. Am fost emoționat când am văzut că tot personalul plânge. Dar m-am bucurat, pentru că mi-am dat seama că toți țin la mine și au apreciat toată munca depusă. La sfârșit mă rugau să nu plec, dar le-am explicat că n-am găsit altă variantă, oricât am cântărit lucrurile. Și i-am rugat să trateze bine pacienții în continuare, să aibă grijă de ei așa cum au făcut-o până acum.

– De ce ați demisionat?

– Mi-am spus că nu mai are rost să rămân, nu mai are rost să îndur o asemenea umilință. Eu nu mi-am dorit decât să fiu lăsat să-mi fac meseria, dar n-am de ce să accept jocuri de culise și lucruri făcute pe ascuns. Sunt dezamăgit și resemnat. A fost o parte importantă din viața mea, în care am pus mult suflet.

Mi-am consumat energie, nervi și timp încercând să schimb lucrurile, dar când văd că lucrurile nu se schimbă, simt că nu mai are rost. De sus trebuie să înceapă schimbarea, autoritățile sunt cele mai abilitate să facă asta.

Lucian Fodor:

„Am suportat o continuă hărțuire”

– Care au fost lucrurile care v-au nemulțumit și v-au împins să luați această decizie?

– Au fost multe, de la carența de materiale, sincopele în aprovizionare, faptul că eu, în mod constant, am cumpărat din bani proprii diverse lucruri pentru spital, frânele care mi-au fost puse cu rezidenții, cărora nu le-a mai fost permis să vină să lucreze cu mine și să învețe meserie. Cred că toate aceste lucruri au fost făcute în mod intenționat.

– Credeți că au existat presiuni pentru a vă face să plecați?

– Conducerea spitalului s-a schimbat de aproximativ un an (managerul actual al spitalului e prof. dr. Claudia Gherman, care l-a înlocuit pe Petru Şuşcă, n.r.) și de atunci au început să apară tot felul de elemente care mi-au pus frână, în mod indirect. Au fost nenumărate presiuni, mai ales în ultima lună; au fost și zile în care am primit câte trei adrese. Îmi solicitau tot felul de informații despre activitatea mea în spital. Am suportat o continuă hărțuire.

Tot în ultima lună am avut controale, inclusiv de la DSP, dar n-au găsit nereguli. Credeți că sunt întâmplătoare lucrurile astea? De ce fix pe compartimentul pe care l-am condus eu? Rezultatul care a fost: că e OK. Nu e normal să se facă astfel de presiuni. Cred că au făcut toate aceste lucruri intenționat, ca să mă determine să plec.

Nu e vorba doar despre mine, pentru că am demisionat toți cei șapte doctori din Compartimentul de Chirurgie Plastică și Reconstructivă – cinci au plecat în ultima perioadă, iar eu și o colegă pe 31 decembrie. A rămas un singur doctor, pe care l-a adus conducerea printr-un concurs organizat netransparent. Asta a fost cireașa de pe tort.

Lucian Fodor, medic:

Acuză angajarea unui medic în mod netransparent

– Vorbiți-ne puțin despre acest concurs. Ce s-a întâmplat?

– În urmă cu o lună, au modificat statutul de funcții și au transformat postul de medic specialist în post de medic primar, totul a fost făcut pe ascuns și niciunul dintre colegii mei nu s-a putut înscrie la concurs. Concursul l-au ținut tot pe ascuns, în alt spital. Or, așa ceva nu-i normal.

Mai mult, în momentul în care a venit noul doctor, din prima zi, l-au pus coordonator de Compartiment. În mod normal, o persoană nou angajată intră în perioada de probă, există un contract colectiv de muncă de 30 de zile, dar aici totul s-a petrecut pe repede-înainte. Nu-i normal așa ceva, mai ales că diferența de valoare profesională dintre mine și noul medic este enorm de mare.

– Ați avut vreo discuție cu conducerea, i-ați comunicat aceste nemulțumiri?

– Și eu, și colegii mei am făcut memorii pe care le-am trimis conducerii spitalului. N-am primit niciun răspuns. Eu, în schimb, am răspuns mereu la adresele care mi-au fost trimise.

– Dar a existat vreun conflict deschis între dumneavoastră și șefa instituției? V-a fost cerută demisia?

– N-am avut niciun conflict, nici măcar nu ne-a solicitat o întâlnire să vadă care sunt problemele. Am fost complet ignorați. Nimeni nu mi-a cerut demisia, a fost decizia mea, pentru că nu se poate lucra în astfel de condiții. Dar ei știu de ce am plecat și sunt sigur că acum se bucură, cred că sunt de-a dreptul entuziasmați de evenimentul ăsta.

Nu-i normal ca într-un oraș cum e Cluj-Napoca să se întâmple așa ceva, să plece toți doctorii de la un compartiment. Înseamnă că lucrurile nu merg în direcția potrivită.

Lucian Fodor, medic:

A cumpărat materiale pentru spital din bani proprii

– În afară de conducerea spitalului, ați încercat să adresați aceste probleme și altor instituții?r

– La sfârșit de octombrie și la început de decembrie, am sesizat cu trei adrese Ministerului Sănătății. N-am primit niciun răspuns.

– Acum vă așteptați ca autoritățile statului să intervină, pentru a lămuri situația de la Spitalul Județean din Cluj-Napoca?

– Atunci când pleacă toți doctorii unui compartiment, instituțiile abilitate ar trebui să se autosesizeze, să vadă de ce se întâmplă astfel de lucruri. Din câte știu eu, nu s-a întâmplat nimic.

Până acum, a fost doar un control de la ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă, n.r.), care a confirmat că nu a fost în regulă modul în care s-a scos la concurs postul și s-a derulat examenul de admitere.

– Ce alte probleme ați identificat la nivelul Spitalului Județean din Cluj-Napoca?

– Există multe deficiențe, dar acestea sunt universale, se găsesc la nivelul întregului sistem de sănătate. De-a lungul anilor, eu am încercat să mai reduc din probleme: am cumpărat truse, materiale, medicamente, mobilier în ambulatoriu și multe alte lucruri. Pe toate le-am cumpărat din bani proprii. Odată cu demisia le-am donat spitalului.

În chirurgia plastică e greu să-i ții pe rezidenți în spitalul de stat

– Dacă ați amintit de sistemul românesc de sănătate, cum îl vedeți în acest moment?

– Aș fi ipocrit să-mi dau cu părerea pe alte specialități. Dar în domeniul chirurgiei plastice e foarte greu să-i ții pe rezidenți să lucreze pe partea de reconstrucție și să nu meargă în cabinete particulare, unde fac numai injectări. Nu e normal să termini un rezidențiat și apoi să stai în cabinet să faci injecții! Operațiile complexe sunt cele de reconstrucție. Dar e foarte greu să-i motivezi financiar.

– De ce?

– Dacă nu iubești ceea ce faci, e greu. Salarizarea e în jur de 1.000 de lei pentru șase-șapte gărzi la domiciliu. Cine face gardă la domiciliu n-o face pentru bani. El câștigă banii din munca pe care o depune în privat.

Linie de gardă în Spitalul Județean din Cluj-Napoca există doar de aproximativ șase ani. Până atunci, am fost singurul care venea și opera urgențele, pe bază de voluntariat.



M-am străduit să aduc aici oameni care s-au pregătit în străinătate. Or, după ce ai atras oamenii, i-ai educat și ai închegat un colectiv – vorbesc de cei șapte cu care am lucrat în compartiment – să vii și să distrugi lucrurile astea nu este în regulă. Lucian Fodor, medic:

„Luciane, prin asta am trecut și eu”

– Ați lucrat multă vreme în Israel, cu stagii de pregătire în SUA. Ați încercat să importați de acolo bune practici? Ați reușit?

– Am avut șansa să lucrez într-un mediu în care medicina e avansată. În Israel am fost la cel mai mare spital din nordul țării. Acolo vezi cea mai multă traumă, în urma exploziilor și accidentelor de tot felul. Asta e situația, din cauza contextului geopolitic.

Am încercat să implementez ce am văzut acolo, ce m-au învățat și alții pe mine, pornind de la modul de a îngriji pacienții – și nu vorbesc doar de rezidenți și colegii mei, ci și de asistente și personalul auxiliar.

Într-o anumită măsură am reușit să schimb puțin lucrurile, dar nu e normal să tot pui frână, frână peste frână. Uite așa pleacă doctorii din țară.

Lucian Fodor

Nu e normal să-i înfrânăm pe oamenii care încearcă să schimbe lucrurile. O situație asemănătoare a fost și în București, cu domnul doctor Dragoș Zamfirescu, care m-a sunat și mi-a spus: „Luciane, prin asta am trecut și eu”.

– Regretați că ați hotărât să vă întoarceți în țară?

– În aceste momente, cu siguranță regret. I-am spus și soției, că mai mult ea m-a convins, eu nu eram prea dornic. Am fost în Israel împreună cu soția, care este și ea medic, la un centru de diabet din Cluj-Napoca.

A primit oferte de muncă de la mai multe spitale din țară

– Pe lângă demisie, aveți de gând să luați și alte măsuri?

– Personal, cred că cea mai bună măsură este să-i ignor, pentru că n-are rost să mă cobor la nivelul lor, la ceea ce fac. Voi urma exemplul altor colegi cu mai multă experiență: voi pleca să lucrez în mediul privat.

– Excludeți complet să reveniți în sistemul de stat?

– Cu actuala conducere a spitalului exclud 100% revenirea. În alte spitale, există posibilitatea asta. În ultimele zile chiar am primit mesaje de la colegi de prin țară care mă întrebau dacă vreau să lucrez în diverse spitale de stat, am primit inclusiv o propunere de la Spitalul Colțea din București. N-am luat încă o decizie, mă mai gândesc, o să mai analizez variantele.

Managerul spitalului: „A discriminat pacienți, refuzând să facă gărzi”

Managerul Spitalului Clinic Județean Cluj-Napoca, Claudia Gherman | FOTO: Ziarul Făclia

Contactat de Libertatea, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, medicul chirurg Claudia Gherman, respinge toate acuzaţiile făcute de medicul Lucian Fodor și spune că, de fapt, problema a fost refuzul acestuia de a efectua gărzi.

„Nu este nici pe departe adevărat faptul că a fost hărțuit. Eu am trimis două răspunsuri la adresele dumnealui, fiind obligată să fac acest lucru. I-am trimis și o solicitare, în momentul în care dânsul a refuzat cu desăvârșire să-și onoreze obligațiile de coordonator al Compartimentului de Chirurgie Plastică. Dânsul a refuzat să acorde asistență de urgență pacienților, a tratat discriminatoriu pacienții, așa că am fost nevoiți să apelăm la alte soluții, inclusiv să redirecționăm pacienți în alt centru medical, lucru care nu s-a mai întâmplat și nici nu este permis.

L-am rugat să-și reia activitatea de gardă și a refuzat, situația a persistat câteva zeci de zile. Dânsul a invocat lipsa de personal, iar ca să venim în întâmpinarea acestor lipsuri, probabil justificate, i-am propus Universității de Medicină din Cluj să-i acorde calitatea de îndrumător de rezidenți, deși nu este cadru didactic. I-am repartizat și rezidenți.”

„O acuzație periculoasă și neadevărată”

De asemenea, dr. Gherman spune că afirmația privind organizarea „unui concurs pe ascuns” este periculoasă și neadevărată, susținând că organizarea a fost în conformitate cu legea și cu avizul Ministerului Sănătății. De asemenea, managerul spitalului neagă că l-a înlocuit pe Fodor la șefia Compartimentului de Chirurgie Plastică. „După angajarea candidatului care a reușit la examen, acestuia i-a fost încredințată administrarea liniei de gardă, funcția de coordonare pe care domnul Fodor nu a mai vrut să o mai onoreze. Am fost nevoiți să încredințăm aceste atribuții unei persoane care le-a acceptat, n-am putut să-l forțăm pe domnul doctor Fodor să vină în gardă”, explică Gherman.

În ce privește lipsa materialelor sanitare, managerul spune că sunt „acuzații nejustificate, fără niciun temei”. „I s-au achiziționat toate lucrurile de care a avut nevoie, iar acest lucru poate fi verificat foarte ușor. Mai mult decât atât, a avut un buget suplimentar, cu un efort destul de mare din partea instituției.”

