INTERVIU | Katia Pascariu, actrița principală din filmul lui Radu Jude, premiat cu Ursul de Aur: „Profesorii au devenit calul de bătaie al tuturor”

Katia Pascariu, 37 de ani, face teatru educațional de 10 ani, dintre care ultimii șase împreună cu colegii săi de la Centrul de Teatru Educațional Replika. Pe lângă spectacole de teatru, centrul realizează ateliere cu adolescenți din comunitățile vulnerabile sau cu profesori, dar și interviuri cu specialiști din educație.

Din 2016, Katia este și actriță în cadrul Teatrului Evreiesc de Stat. În materie de cinema, în afară de ultimul film al lui Radu Jude, actrița a jucat în producția „După dealuri” de Cristian Mungiu (2012) și în filmul „Schiţa unui sfârşit” de Georgiana Madin (2011).

„Am avut norocul să lucrez mereu cu actori buni și Katia Pascariu nu face excepție. E inteligentă, talentată, are principii ferme, are curaj, e serioasă, e cooperantă, are idei. Și, mai ales, are umor. Ce îți poți dori mai mult?”, a răspuns Radu Jude, regizorul și scenaristul filmului, întrebat de Școala 9 de ce ales-o pe Katia Pascariu pentru rolul principal.

În filmul premiat recent la Berlinală, actrița joacă rolul lui Emi, o profesoară de istorie de la o școală de elită din București, în luptă cu o societate „sexistă“ și cu „dictatura părinților”, după cum o descrie Pascariu.

Filmul în care joacă Katia Pascariu a câștigat Marele Premiu „Ursul de Aur” la Festivalul de Film de la Berlin

După ce apare pe internet un film în care face sex cu soțul ei, profesoara riscă să-și piardă postul. Dar asta nu înainte de a răspunde în fața unei ședințe cu părinții de la școală, care se comportă ca „judecătorii” cu ea, deși clipul ține de viața ei privată. Un rol pe care presa internațională l-a descris ca fiind „provocator, profan” și critic la adresa actualei societăți românești.



Publicația Școala 9 a provocat-o pe Katia Pascariu la un interviu despre rolul său în film, despre modul în care societatea românească se raportează la sistemul de educație și la „actorii” săi principali: elevii, dascălii și părinții.

„Umilirea și jignirea cadrelor didactice este la ordinea zilei“

Școala 9: Un personaj o insultă pe Emi fiindcă este „săracă“. În ce măsură este potrivită alegerea unei profesoare ca să expui vulnerabilitățile din societatea românească?

Katia Pascariu: Din păcate, e foarte potrivită. Eu și colegii mei de la Centrul de Teatru Educațional Replika, prin spectacolele pe care le facem în școli, avem ocazia să interacționăm cu profesori, elevi și părinți. Eu nu sunt cadru didactic și nici nu am copii la școală, dar nu pot să nu observ că profesorii au devenit, în ultimii ani, calul de bătaie al tuturor. Umilirea și jignirea cadrelor didactice este la ordinea zilei.

Pare că profesorii au devenit o țintă ușoară pentru nemulțumirile noastre din societate. O țintă care nu are prea multe pârghii de apărare. Katia Pascariu, actriță:

– Ce crezi că stă în spatele reacției de revoltă a părinților care participă la ședință față de clipul porno cu profesoara? Este teama că ai lor copii „își vor pierde inocența” sau le este rușine să nu fie asociați cu un scandal?

– Cred că sunt ambele. Mi-aș dori ca aceste frici să pornească o conversație onestă despre motivele pentru care societatea vrea să separe complet școala de tot ceea ce asociem cu sexul și corpurile noastre. Părinții din film nu doar că nu o ascultă pe profesoară, dar nu se ascultă nici măcar între ei. La acea ședință nu are loc un dialog. Fiecare consideră că opinia lui contează cel mai mult.

Niciunul nu ia în considerare că acel clip, chiar dacă o prezintă într-o ipostază sexuală, este legat de viața ei intimă, cu soțul ei. Până la urmă, orice femeie, fie ea și profesoară, are dreptul la viață privată.



– De la criticile vizavi de clipul pornografic părinții ajung să o critice pe profesoară și pentru competențele de la catedră. De unde această trecere?

– Din păcate, de multe ori femeile care s-au expus sau au fost expuse de altcineva într-o ipostază sexuală sunt apoi obiectificate de societate. Li se anulează orice emoții sau competențe profesionale, cum este și în cazul profesoarei Emi. Dacă a fost văzută făcând sex cu soțul ei acasă, în viziunea părinților, nu mai poate să vorbească despre Ștefan cel Mare la ora de istorie.

Orice formă de sexualitate este și mai condamnată la profesoare pentru că de la ele se așteaptă să fie un fel de icoane materne.

Katia Pascariu, actriță:

Ceea ce suntem noi, în calitate de corpuri, nu poate fi separat de celelalte sfere ale vieții noastre. Cum nu poate fi separat nici de sistemul de învățământ. E ridicol, de exemplu, că nu se face educație sexuală. Hai să ne uităm la faptul că avem printre cele mai multe mame minore din Europa, la fenomenul bullying-ului, care de multe ori este legat de corp și de sexualitate, sau la hărțuirea sexuală din școli și din universități.

