Interviu cu un medic din Ucraina, dintr-un oraș cu aeroportul bombardat: „Sunt ca un soldat la război. Eu nu îmi părăsesc pacienții, colegii, țara”

„Azi-dimineață la ora 7 eram într-o benzinărie și am văzut o bombă explodând, apoi două explozii, trei explozii de bombe în fața ochilor mei. În fața ochilor mei”, întărește femeia. E pe holul spitalului City Central Hospital și răsuflă greu când își amintește evenimentele pe care le-a trăit în urmă cu câteva ore. „A fost cel mai oribil lucru pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Cerul s-a făcut negru, a fost o experiență îngrozitoare.”

Footage of the airport bombing in Ivano-Frankivsk. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/MLVuNyPItI