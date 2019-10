De Valentina Postelnicu,

Ludovic Orban este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, din 15 octombrie, și are la dispoziție 10 zile să ceară în Parlament votul de încredere asupra programului de Guvernare și a miniștrilor din Cabinetul său.

După desemnare, liberalii au început discuțiile cu partidele parlamentare pentru a-și asigura majoritatea pentru votarea Guvernului minoritar PNL.

Partidele au pus o serie de condiții pentru a-și acorda votul la validarea noului Guvern. După o săptămână de consultări cu USR, PMP, UDMR, ALDE şi Pro România, nicio formaţiune nu a anunţat o susţinere necondiţionată pentru Guvernul Orban. Acesta are de partea lui doar grupul minorităţilor naţionale, care a anunţat oficial că va da votul pentru Cabinetul PNL. Discuțiile vor continua și în această săptămână, cel mai probabil până în ziua votului.

Cu câteva zile înainte ca Ludovic Orban să își prezinte în Parlament Cabinetul şi programul de guvernare, am întrebat-o pe Raluca Turcan, prim-vicepreședinte PNL și membru în echipa de negociere a premierului desemnat, dacă liberalii cred că vor ajunge la un acord cu partidele pentru a avea cele 233 de voturi necesare pentru a trece Guvernul.

De ce vrea PNL să ajungă la Guvernare

Liderul deputaţilor PNL spune și de ce liberalii au ales să dea jos Guvernul Dăncilă și să își asume guvernarea, în loc să rămână în Opoziție și să își facă pentru alegerile locale și parlamentare din 2020 o campanie bazată pe nerealizările și incompetențele guvernării PSD.

Recomandări Gară de 8 milioane de lei cu lacătul pe ușă. Fost angajat: ”Nu a fost folosită niciodată. S-au cheltuit banii aiurea”

Turcan susține că interimatul Guvernului Dăncilă trebuie să se încheie cât mai rapid pentru că:

”Guvernul PSD face rău românilor. Au fost concentraţi pe o guvernare antiromânească”.

”A aruncat din poignée 1,4 miliarde de lei, în interes pur electoral, pentru administraţia PSD. Urmează şi alte astfel de alocări.”

”Vor se perpetueze în instituţii publice cu o clientelă de partid obedientă care să continue să facă o politică incompetentă, parazitară, la nivelul acelor instituţii.”

”Sunt instituţii în administraţia publică locală în imposibilitatea de a-şi acoperi cheltuielile de funcţionare, pentru că este nevoie de o rectificare bugetară.”

Recomandări Paul ducea o viață de lux, avea o afacere de succes, 12 case și un Porche. Cum a pierdut totul în doar două săptămâni

Liberalii vor ”depesedizarea” instituțiilor publice

Am întrebat-o pe Raluca Turcan care vor fi primele măsuri pe care le vor lua liberalii în anul de guvernare pe care îl au la dispoziție dacă Parlamentul avizează Guvernul Orban.

Ea spune că prioritatea zero a guvernării PNL va fi depesedizarea instituţiilor statului, respectiv scoaterea de pe funcții de decizie a tuturor celor numiți de PSD ”din fruntea instituţiilor statului până în ultima celulă”.

Prim-vicepreședintele PNL explică și de ce nu crede că, prin decizia de a da oameni afară din instituțiile publice, PNL va pierde votanți pentru alegerile din 2020.

Reporter: Aţi negociat în Parlament, în toţi aceşti ani, moţiuni de cenzură. Cum sunt negocierile pentru formarea Guvernului Ludovic Orban?

Raluca Turcan: Par mai uşoare, întrucât starea de aşteptare pentru a stopa guvernarea Dăncilă este mai mare, la toţi partenerii politici. Evident că, în acest context, se fac şi aşezări politice pentru etapa ulterioară, şi acesta este rolul negocierilor pe care le avem, însă din punct de vedere al argumentelor pe care putem să le susţinem şi să le armonizăm, pare mai facilă această perioadă.

Recomandări Noi înregistrări despre blocarea aflării adevărului de la Colectiv. Sorina Pintea: „Mi-au reproșat și Bănicioiu, și Arafat că am dat documente la instanță fără să-i anunț!”

– A influenţat campania electorală aceste discuţii? Pare că partidele sunt mai înverşunate, că pun mai multe condiţii, cel puţin în faţa camerelor.

– Există o logică de campanie în abordarea partidelor politice, şi lucrul acesta este de înţeles până la punctul în care logica politică afectează interesul României. De aceea, eu am o doză de optimism că, la finalul zilelor alocate rundelor de negociere, se va găsi un acord, astfel încât Guvernul Dăncilă să devină, la propriu, istorie.

Pentru că, din nefericire, după moţiunea de cenzură, Guvernul Dăncilă nu doar că nu s-a limitat în a strânge bagajele şi a elibera instituţia Guvernului, ci a aruncat din poignée 1,4 miliarde de lei, în interes pur electoral, pentru administraţia PSD. Urmează şi alte astfel de alocări.

În instituţii publice, funcţionari cu rang înalt şi chiar angajaţi ai acestor instituţii, brusc sunt martorii derulării unor concursuri pentru ocuparea unor funcţii, într-un sistem pur clientelar, care a funcţionat până acum.

Suspiciunea noastră este că, în ultimele zile de supravieţuire a Guvernului Dăncilă, nu va fi un puseu de înţelepciune ca aceste concursuri să se desfăşoare pe bază de competenţă.

Cel mai probabil, vor să se perpetueze, la toate nivelurile, în instituţii publice, cu o clientelă de partid obedientă care, chiar dacă şefii lor pleacă din funcţii, ei să continue să facă o politică incompetentă, parazitară, la nivelul acelor instituţii.

Ca să nu mai vorbim de faptul că ne bate iarna la uşă, că bugetul pentru anul viitor trebuie adoptat, că sunt instituţii în administraţia publică locală în imposibilitatea de a-şi acoperi cheltuielile de funcţionare, pentru că este nevoie de o rectificare bugetară.

Suntem într-o plină criză, la nivelul UE, în privinţa Brexitului şi a statutului cetăţenilor britanici pe teritoriul României, trebuie să numim şi comisarul european, atât de disputat până acum, pentru că el a fost până acum doar pe afinităţi partizane şi fără niciun fel de competenţe.

Aşadar, toate aceste priorităţi ne bat la uşă şi ele trebuie soluţionate. Şi singura soluţionare este îndepărtarea Guvernului Dăncilă, cât mai repede.

– Ţinând cont de toate aceste probleme care sunt în aşteptare, când vedeţi instaurat Guvernul Ludovic Orban?

– Din perspectiva PSD, trebuie să recunosc că ne aşteptăm la orice, pentru că acel comportament abuziv de tip Liviu Dragnea care a funcţionat în Camera Deputaţilor, preluat şi în Senat, este continuat şi acum. Adică, cel mai probabil vor încerca fie să comaseze nişte voturi, sperând că prind majoritatea creată de Opoziţie pe pricior greşit, fie vor încerca să tărăgăneze, prin lipsă de cvorum, mizând pe anumite absenţe.

Este foarte posibil ca PSD să pună beţe în roate, cu toată forţa, instalării unui nou Guvern.

Cert este că există perioada constituţională în care premierul desemnat trebuie să vină cu Cabinetul şi cu programul de guvernare, după care şi noi, prin mobilizare, vom încerca, într-un termen cât mai scurt, să instalăm un nou Guvern, şi doamna Dăncilă să se ocupe de campania pe care oricum o duce fără folos.

– Credeţi că există riscul ca Guvernul Ludovic Orban să aibă aceeaşi percepţie ca Guvernul Cioloş, instalat tot cu un an înainte de alegeri, neavând o majoritate clară în Parlament, care vine într-o perioadă de criză şi care are un mandat destul de limitat, de un an?

– Există o mare diferenţă. Ludovic Orban şi noi, oamenii din jurul domniei sale, nu suntem dispuşi să guvernăm cu PSD, infiltrat, adânc, din fruntea instituţiilor statului până în ultima celulă.

Cert este că, în acea perioadă de guvernare tehnocrată, în funcţii cheie erau oameni din PSD, coordonaţi chiar de vicepremier, la nivelul Guvernului respectiv.

Or, aceasta este o preocupare de grad zero a noastră, şi anume să depesedizăm instituţiile statului român şi, acolo unde nu există bună-credinţă, competenţă şi determinare de a munci în interes public, să tăiem în carne vie.

Mie mi se pare fundamental lucrul acesta, pentru că, pe fond, o bună guvernare înseamnă aducerea instituţiilor statului mai aproape de cetăţean. Or, instituţiile se aduc mai aproape de om prin oameni, la rândul lor, care există şi funcţionează în acele instituţii. Dacă aceia sunt marcaţi de rea-credinţă şi de apartenenţă clientelară, nu au cum să servească omul.

Deci, Guvernul Orban se va diferenţia, radical, prin această decizie de a depesediza instituţiile statului român.

– Veţi putea face lucrul acesta în campanie electorală? O campanie care se va prelungi şi anul viitor, cu locale şi parlamentare. Toţi aceşti oameni despre care spuneţi că vor fi daţi afară, totuşi, sunt votanţi. Riscaţi să pierdeţi din voturi?

– Vreau să se înţeleagă un lucru: eu nu vorbesc de dat afară oameni din instituţiile statului, ci de înlăturat de la decizie. E o diferenţă fundamentală, pentru că nu vreau să propagăm o retorică cu care PSD se ocupă în momentul de faţă, şi anume că vine PNL la guvernare ca să dea afară oameni.

PNL vine şi creează acele structuri de funcţionare în instituţiile statului astfel încât să fie scoase din mâna PSD şi în funcţiile respective să ajungă oameni pe bază de competenţă. Vreau să se reţină această nuanţă, pentru că există tot felul de amatori, aşa cum am spus, care să intoxice şi să creeze panică şi lipsă de încredere la nivel de angajaţi, de instituţii.

Tot ce este competenţă, bună-credinţă şi determinare va fi susţinut în guvernarea PNL.

De asemenea, dacă ar fi fost să ne raportăm la acel moment, în logică electorală, e foarte posibil sau ar fi fost mult mai uşor să nu depunem moţiunea de cenzură, pentru că doamna Dăncilă era piesa ideală în a-ţi concentra o campanie care luptă împotriva incompetenţei şi a ignoranţei.

Dar acest Guvern afectează interesele României, în fiecare zi, clar. Acest Guvern face rău românilor. Aş putea spune că au fost concentraţi pe o guvernare antiromânească.

Şi atunci, în momentul acesta, logica electorală trebuie profund separată de ceea ce înseamnă buna administrare a instituţiilor şi, la câtă determinare am avut, până în momentul de faţă, de a înlătura Guvernul Dăncilă şi de a reinstaura o stare de normalitate în România, sunt convinsă că vom face faţă şi pe viitor.

– Ne daţi un pronostic pentru votul din Parlament?

– Vom vedea.

GSP.RO După ce a fost bătut de Anamaria Prodan, Dan Alexa a fost oprit pe stradă de o femeie! Acum s-a aflat totul. Uluitor ce a urmat