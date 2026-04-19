00:10 - Acum 28 minute
19-04-2026

India l-a convocat pe ambasadorul iranian după atacurile asupra navelor

Gărzile Revoluției au avertizat sâmbătă că orice navă care se va apropia de strâmtoarea Ormuz va fi „luată în vizor” de Teheran.

Mai multe nave au fost ținta unor focuri de armă și amenințări din partea forțelor iraniene în timp ce încercau să traverseze strâmtoarea. Printre acestea se aflau două nave sub pavilion indian, potrivit guvernului din New Delhi, care l-a convocat drept răspuns pe ambasadorul iranian.

00:05 - Acum 33 minute
19-04-2026

Hezbollah promite să riposteze la atacurile Israelului

Liderul mișcării libaneze pro-iraniene Hezbollah a promis să riposteze la atacurile Israelului în Liban, unde este în vigoare oficial o armistițiu.

„Un armistițiu înseamnă încetarea completă a tuturor ostilităților. Deoarece nu avem încredere în acest inamic, luptătorii rezistenței vor rămâne pe teren, cu degetul pe trăgaci, și vor răspunde la încălcări”, a declarat el, potrivit unui comunicat.

Armata israeliană a anunțat mai devreme sâmbătă că a stabilit o „linie galbenă” în sudul Libanului, la fel ca în Gaza, și că a „eliminat o celulă teroristă” care opera în apropierea trupelor sale.

Între timp, Hezbollah a negat orice implicare în atacul mortal împotriva caschetelor albastre franceze din sudul Libanului, după acuzațiile Parisului.

„Hezbollah neagă orice legătură cu incidentul care a avut loc cu FINUL”, Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban, a indicat gruparea pro-iraniană într-un comunicat, apelând la „prudență (…) înainte de a atribui responsabilități”.

Președintele francez Emmanuel Macron a estimat că „totul lasă să se creadă” că Hezbollah este responsabil de atac, FINUL urmărind, de asemenea, pista „actorilor non-statali”, probabil Hezbollah.

00:00 - Acum 38 minute
19-04-2026

Iranul afirmă că a primit noi propuneri de la Washington și le examinează

Iranul a primit „noi propuneri” din partea Statelor Unite în vederea unor discuții pentru a pune capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu, a indicat Consiliul Suprem de Securitate Națională, adăugând că negociatorii iranieni nu vor face „niciun compromis”.

„În ultimele zile, cu ocazia vizitei la Teheran a comandantului armatei pakistaneze, care acționează în calitate de mediator, americanii au prezentat noi propuneri. Iranul le examinează în prezent și nu a răspuns încă”, a declarat această instanță, citată de agenția oficială de presă Irna.

Donald Trump a denunțat un „șantaj” după anunțul făcut de Teheran privind reluarea blocării strategicei strâmtori Ormuz. „Nu ne pot șantaja”, a declarat acesta. Mai devreme, viceministrul iranian al Afacerilor Externe, Saeed Khatibzadeh, declarase că Statele Unite nu pot „impune un asediu” asupra strâmtorii Ormuz.

