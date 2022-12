INTERVIU. Surpriza de care a avut parte un argentinian când s-a mutat la Iași: „La mine acasă, e nebunie, oamenii și-au pierdut busola. Pe când aici...”

Julián Marchioni, 29 de ani, a sosit în vară la Iași, la Poli, echipa ce are cel mai mare buget din istoria ligii secunde românești, două milioane de euro, și are gânduri mari de afirmare în Moldova. Nu doar să readucă echipa în primul eșalon, dar și să impresioneze în plan personal. Argentinianul a luat referințe de la diverși conaționali, care au făcut reclamă pozitivă României pentru mijlocașul care a pornit în fotbal de la Club Estudiantes de La Plata. După experiențele în țara sa, Julian a trecut în Europa, în Olanda, la Den Bosch, și în Grecia, la Panserraikos. Sud-americanul este mulțumit, în primul rând, că nu are grijile pe care le-ar fi avut în țara natală, legate de siguranța financiară și a propriei persoane. Mai departe descoperiți în interviul acordat Libertatea ce alte detalii le-a surprins în primele luni de ședere în Moldova.

Julián Marchioni, la Iași

Libertatea: Julian, cum te-ai acomodat la Iași?

Julian Marchioni: Îmi place foarte mult orașul, am înțeles că ar fi printre cele mai frumoase din România. Sunt norocos, stau într-un cartier liniștit, la 200 de metri de stadion, aproape de parcul din Copou, care a fost superb în vară. Fiind aproape de locul de muncă, merg pe jos până la stadion, astfel că n-am absolut nicio problemă cu traficul.

– Mai frumos Iașiul vara sau iarna? Mai ales că au apărut și ornamentele de Crăciun.

– Mi-a plăcut mai mult vara. Îmi place căldura. Am venit din Grecia, unde nu sunt temperaturile scăzute din România.

Mi-au zis: „Poți veni, e foarte bine!”

– Cum ai ajuns la varianta de a semna cu Poli Iași și de a veni în România?

– Încă de acum doi ani, când Iașiul avea echipă în prima divizie, iar eu eram în Argentina, oamenii de la club m-au dorit, doar că nu s-a putut perfecta atunci afacerea. S-a întâmplat să se facă acum, în vara lui 2022.

– Ce știai despre România?

– Chestii bazice. Am vorbit cu 2-3 băieți argentinieni ce-au fost sau sunt în România. Chacana, argentinian de-ai mei de a fost la Iași, Cascini, de a fost la Botoșani, iar acum e la Arad, Johnnie Rodriguez, ex-Dinamo, acum la Sepsi, Gaitan de la Buzău, toți au zis la unison: „Poți veni, e foarte bine!”.

– Părerea ta care este?

– România este o țară bună, se trăiește bine, o țară foarte sigură, iar Iașiul e foarte frumos. Sunt idei generale, însă România e o țară cât se poate de europeană, de occidentală aș spune.

Julián și iubita lui s-au adaptat în România

„În Argentina e periculos să te plimbi și ziua”

– Ce ai apucat să mai vezi din România?

– Doar ceea ce am vizitat cu echipa mea, iar în București am stat o zi. Ceea ce am văzut până acum, repet, România e frumoasă. Nu pot face comparație acum cu Argentina.

– De ce?

– Acolo este nebunie, e foarte, foarte periculos. Nu știu de ce s-a ajuns la o asemenea situație, oamenii și-au pierdut busola. Economia este la pământ, oamenii muncesc degeaba. Riști foarte mult în Argentina. Bătăi, furturi, multe chestii negative.

– Românii cum ți se par?

– Pe mine m-au impresionat cu relaxarea lor.

– Adică?

– Zici că totul este perfect pentru ei. Deși știu că nu e așa. Dar nu par să-și facă griji. Trăiesc, cu mult, cu puțin, cu cât au, dar nu fac o dramă. Și nu dau în cap altora! În Argentina e periculos să te plimbi pe stradă și ziua în amiaza mare. În Iași, te poți plimba fără frică și la miezul nopții. Aici, totul e mai relaxat.

„N-avem teama că ni s-ar putea întâmpla ceva rău”

– Ești singur aici sau cu iubita?

– Cu iubita, Julieta. Foarte curând o să ne căsătorim.

– Casă de piatră!

– Mulțumesc. Suntem de 11 ani împreună, iar în decembrie mergem în mod special în Argentina pentru a ne uni destinele. Eu am și cetățenia spaniolă, dar ea are doar argentiniană. Nu poate sta decât maximum 90 de zile în România, conform legilor, apoi să iasă de pe continent. Dar, fiind soț și soție, nu vom mai avea aceste piedici, vom fi pentru totdeauna.

Julián Marchioni și iubita sa, Julieta

– Ea cum s-a adaptat aici?

– Și ea a observat că Iașiul e un oraș frumos, sunt mulți tineri, studenți, ne simțim bine aici. Bine, noi suntem și niște oameni calmi, interacționăm mai puțin cu alții, dar, oricum, nu avem grija că ni s-ar putea întâmpla ceva rău aici. Nouă ne place mult vara Iașiul.

„În 2023 învăț limba română”

– Ce nu vă place aici?

– Carnea de vită. Nu am găsit atât de bună precum în Argentina. Nu e la fel de bună ca acasă. Am încercat mâncarea voastră, îmi plac micii, sunt ca niște miniburgeri. Aaa, și supele!

– Ce muzică asculți aici?

– M-am adaptat și în privința acestui detaliu. Se aude orice tip de muzică în vestiar la Poli Iași, cu accente spaniole, reggaetón, românească, manele, muzică americană.

– Ce planuri ai pentru 2023?

– Să învăț limba română.

