”Eu personal, deşi am spus că nu mă interesează, nu pot să las să meargă aşa, toţi avem copii, trebuie să facem ceva. Faţă de situaţia şi condiţiile care sunt acum, cred că rolul social-democraţiei româneşti în forma asta se va diminua drastic în perioada următoare, dar poporul român are nevoie de social-democraţie adevărată ca de aer, că aşa e formaţia noastră. Soluţia pe care o propun Victor Ponta, Daniel Constantin şi Sorin Câmpeanu cred că este o soluţie bună şi eu îi voi sprijini pe ei. Pentru că Pro România nu înseamnă împotriva cuiva, ci doar pentru. Eu nu sunt fondator acolo, dar am anunţat acum că îi voi sprijini pe ei”, a declarat Rus, potrivit News.ro.

Ioan Rus a menționat că este și o chestiune de generaţie. ”Sunt oameni între 40 şi 50 de ani, au vitalitate, perspectivă, viitor, timp să aştepte, vreau să ajut această mişcare politică cu speranţa că ea va avea adepţi şi va promova principii ale social-democraţiei adevărate. Sunt convins că va avea şi succes”, a explicat Ioan Rus.

Întrebat despre apropierea lui Vasile Dâncu de Liviu Dragnea, Ioan Rus a spus că ”nimic nu e pierdut, poate a fost doar o etapă”.

„Nu am vorbit cu Vasile Dâncu pe tema asta (apropierea de Pro România – n.red.), o să ne întâlnim, o să discutăm, nu ştiu exact care sunt obiectivele lui. Dar am vorbit cu Vasile Puşcaş vizavi de modul în care se refondează social-democraţia europeană, de unde şi încotro. Am fost amândoi foarte ocupaţi, dar pentru orice vine vremea şi a discuţiilor. Oricum, societatea românească are nevoie de social-democraţie”, a explicat Rus.

Ioan Rus s-a declarat ”înspăimântat de-a dreptul de modul în care se iau deciziile în PSD, în prezent”.

„Nu a mai fost niciodată aşa ceva în PSD, această consensualitate, mai mult decât unanimitate, şi asta mă înspăimântă de-a dreptul. Am participat la sute de şedinţe de-astea de-a lungul vremii. De exemplu Marian Vanghelie, chiar dacă nu avea o cultură politică, făcea scandal pe chestiuni la care ţinea. Baronii locali, votaţi de judeţele lor, aveau puncte de vedere, era o dispută extraordinară în orice BPN, pe resurse şi pe proiecte. Acum văd că nimeni nu are nimic de spus”, a spus Ioan Rus.

„Încep să cred tot mai solid că PSD s-a băgat pe o stradă cu sens unic, nu mai există ieşiri nici în dreapta, nici în stânga şi o să dăm cu capul în gard”, a fost concluzia sa.