O româncă a fugit cu copiii din infernul incendiului din California: „Am plecat în Arizona. E miros de fum și aer poluat și la 4 ore de Los Angeles”

„Noi suntem mai norocoși, să spun așa. Avem o casă și in statul Arizona, unde am decis să stam o perioadă”, a povestit Ioana, aflată pe drum spre rezidență. „Am o afacere care nu necesită neapărat prezența fizică, un restaurant cu specific mediteranean, Lebanese Cuisine”, explică ea.

Ioana, dreapta, la deschiderea restaurantului. In mijloc e mama ei, Daniela, în stânga – sora Simina

Mi-am luat copilașii, am o fetiță de 6 ani, Nadine, și un băiețel de 11 luni, Nathan, am lăsat tot în urnă ca să putem respira aer curat, până trece haosul.

„Eu merg spre Arizona, fumul se vede și aerul e poluat chiar și la 4 ore de LA”, afirmă Ioana.

Fumul se vede și la mare depărtare de LA

„Am un prieten care și-a pierdut casa. După 35 de ani! A ars complet, în câteva minute”

„Am un prieten care trăiește aproape de zona incendiilor din LA, și-a pierdut casa. După 35 de ani! În câteva minute a ars totul, complet”, explică Ioana coșmarul trăit de cei care trăiesc în metropola californiană și în suburbii.

Prietenul, devastat după ce i-a ars casa din temelii

„O prietenă plângea la telefon. Îngrozitor. Multe atacuri de panică”

Ioana descrie un peisaj apocaliptic: „Oamenii sunt panicați, nu știu cum și unde să fugă. Am o prietenă care să chiar pe Hollywood Boulevard. a fost evacuată. A mers la hotel, are fetiță de câtva lun. Plângea când am vorbit la telefon. E îngrozitor”

„Am vorbit cu Cristian Tudor, cu care ai discutat și tu, la fel, atac de panică, trafic infernal, toți voiau să plece și nu știau unde să se refugieze. El a plecat doar cu strictul necesar, focul se apropia de blocul în care locuiește”, adaugă femeia.

Ioana Inman spune că sunt afectați și cei din Orange County și că „am mulți prieteni în Pacific Palisades, zonă bună, s-au trezit cu munca de-o viață ștearsă în câteva minute”.

Consulat LA: „Nu avem informații să fie vreun cetățean roman afectat de incendii”

Consulatul General al României la Los Angeles a comunicat, în jurul orei 22.00, ora României, că „nu avem informații să fie vreun cetățean roman afectat de incendii”.

