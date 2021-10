„Nea Ion Bârlădeanu a decis ca în această frumoasă zi de toamnă să se mute la dreapta viaţă. A fost un artist total. Vreau să cred că-i va amuza pe îngeri cu colajele lui. La revedere, prietene!”, a scris pe Facebook curatorul Dan Popescu.

Ion Bârlădeanu s-a născut în 1946, la Zăpodeni, judeţul Vaslui. Avea doar şapte clase primare şi doi ani de studii la Şcoala populară de arte. El a fost gropar, muncitor în fabrică, paznic la Casa Poporului, iar după Revoluţia din 1989 și-a câștigat pâinea din reciclarea sticlelor.

Mai târziu, Bârlădeanu a fost descoperit în 2008 de Ovidiu Feneş, care l-a recomandat proprietarului de galerie de artă Dan Popescu.

Bârlădeanu a expus pentru prima oară, la Bucureşti, la vârsta de 62 de ani, 20 de lucrări pe teme politice, care îi erau subiectul preferat. A expus apoi la Basel şi Londra în 2009 şi la Paris în 2010.

În 2009, regizorul Alexander Nanau a făcut un film documentar, marca HBO România despre artist, numit „Lumea văzută de Ion B./ The World According to Ion B.”, film care a obţinut Premiul Emmy International, categoria „Arts Programming”.

În 2015, a fost lansat proiectul „Bucureşti. O lume de Ion Bârlădeanu şi Carmen Lidia Vidu”, în care cei doi artişti au mixat imagini şi personaje cu care au identificat Bucureştiul urban.

