Ion Iliescu spune că „cei treizeci și doi de ani scurși de la momentul începerii Revoluției Române, act de curaj și de demnitate al națiunii române, au cunoscut schimbări radicale în sistemul politic, în societate, în statutul României în Europa și în lume”.

„Asta nu înseamnă că am epuizat agenda Revoluției, agendă schițată de revoluționarii din Timișoara, după 15 decembrie 1989, și definitivată de Consiliul Frontului Salvării Naționale, în comunicatul său pentru țară, din seara zilei de 22 decembrie 1989″, adaugă fostul preşedinte pe blogul personal.

„O revoluție este, poate părea paradoxal unora, un act din perspectiva timpului lung. Nu am avut o baghetă magică și care să ne permită schimbarea lucrurilor peste noapte. Anii care au urmat despărțirii de ceaușism au fost ani de sacrificii, lipsuri, de schimbări economice dureroase, chiar de eșecuri. Mergeam pe un drum pe care nimeni nu mai mersese până atunci”, scrie Ion Iliescu.

Am reușit ceea ce ne-am propus ca obiectiv strategic, integrarea în UE și în NATO, pentru că am reușit să fim solidari în promovarea intereselor noastre și am păstrat dialogul politic și social. Am ales ca metodă de guvernare consensul, deși nu au lipsit momentele de confruntare, în stradă, dar și pe scena politică. Au învins rațiunea și responsabilitatea față de viitorul României.

Ion Iliescu: