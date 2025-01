În acel an, Țiriac a avut o performanță remarcabilă la Openul Francez, pierzând în sferturi în fața legendei Rod Laver. Cu o parte din banii câștigați, și-a cumpărat primul său Mercedes.

Într-un interviu pentru tiriaccollection.ro, Țiriac a explicat: ,,În 1970 au început să se facă bani în sport. În 1968, de exemplu, am avut cel mai bun an al meu, am câștigat 17 turnee. Cel mai rău m-am clasat la Roland Garros, unde am fost printre primii 8. Eu eram singurul amator dintre cei 8, ceilalți fiind profesioniști. Am pierdut cu Laver.”

Țiriac a continuat: ,,În anul acela am făcut 5000 de dolari și mi-am cumpărat primul Mercedes. Un 280 S. L-am luat S pentru că avea carburatoare și putea românul să umble cu șurubelnița la ele, nu cu pompă de injecție, pe care nu aveau cum să o repare.”

În 1968, Țiriac era clasat pe locul 19 în lume, cea mai bună poziție din cariera sa la simplu. Conform sursei citate, în prezent, jucătorul aflat pe locul 19 ATP, Karen Khachanov, a câștigat în 2024 suma de 2,78 milioane de dolari, de 556 de ori mai mult decât Țiriac în 1968.

