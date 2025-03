Invitat de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea lui, Ion Țiriac a dezvăluit că actualul președinte american a participat la nunta lui Ilie Năstase, de la New York. În septembrie 1984, Năstase l-a invitat pe Donald Trump la petrecerea ce a precedat cea de-a doua sa nuntă, cu actrița americană Alexandra King.

„Am vânat cu feciorul dumnealui acum un an sau acum 2 ani în Italia. Sper că vine la mine în Africa. Ăsta este Donald Trump. Mi-a trimis o șapcă semnată de dumnealui pentru mine înainte de alegeri. Au fost acolo domnul și doamna Ferrari, au fost invitați la masă la el acasă. Și doamna fiind româncă…

«A, ce mai face Ilie?!». Ilie probabil îl cunoaște mai bine ca mine, că a fost la nunta lui la New York, a doua nuntă. A avut vreo șase nunți, mi se pare, dar numai la una a fost Trump. A stat de la 9 seara până la 6 dimineața. Businessmanul! Domnul Trump businessman”, a declarat Ion Țiriac, pentru Gazeta Sporturilor.

La finalul lui decembrie 2024, când una dintre fetele sale cu Amalia Năstase, Alessia, și-a lansat propria afacere în domeniul modei, Ilie Năstase privea la un moment dat insistent o fotografie pe telefonul mobil. „E cu Donald Trump, «fratele» meu. E o poză din septembrie ’84, când a venit la nunta mea cu Alexandra King. Ce vremuri!”, a rememorat Ilie Năstase, pentru iamsport.ro.

Petrecerea de nuntă a lui Ilie Năstase cu Alexandra King s-a ținut la restaurantul Amsterdam din Manhattan.

Cum s-au împrietenit Ilie Năstase și Donald Trump

Ilie Năstase susţinea că s-a împrietenit cu Donald Trump în perioada în care juca tenis. Mai exact, „la New York, cât timp eu am stat acolo, venea la meciurile noastre de la US Open, îi place foarte mult tenisul. Nu lipsea într-o perioadă deloc. Apoi m-am împrietenit cu el, m-a tot invitat acasă la el, în Florida, unde avea mai multe terenuri de tenis. Am tot jucat cu el, acum 20 de ani. Îmi arăta cât de bine joacă tenis. Şi juca bine, ştie jocul, are un backhand curat”, a afirmat Năstase, într-un interviu pentru ProSport.

Ilie Năstase spunea atunci că va continua să i se adreseze lui Donald Trump cu prenumele. „Doar nu o să-i zic domnule preşedinte!? Şi el îmi zicea Nasty, Nasty, Nasty… Donald, Donald!”, a conchis Năstase.

