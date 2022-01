Ionuț Elvis Tacu, în vârstă de 16 ani, pe care prietenii îl strigau Elvis, a fost înjunghiat de mai multe ori în Philpotts Farm Open Space, Yiewsley, joi, 30 decembrie. Moartea lui a fost cea de-a 30-a crimă de adolescenți din Londra, în 2021, consemnându-se astfel cel mai rău an înregistrat vreodată privind uciderea tinerilor în capitala britanică.

Mihaela, 38 de ani, care lucrează într-un salon de coafură, a declarat pentru The Standard: „Era un băiat minunat, atât de blând, amabil și politicos. Era drăguț cu oamenii și nu a rănit niciodată pe nimeni. Suntem în șoc total. Am auzit elicopterul poliției deasupra capului și am simțit în stomac că i s-a întâmplat ceva fiului meu. Atunci poliția ne-a bătut la ușă. Suntem total devastați. Elvis nu a purtat niciodată un cuțit, nu ne-am fi imaginat niciodată că acest lucru i se poate întâmpla familiei noastre”.

„Nu venise niciodată acasă bătut și nu i s-a întâmplat niciodată așa ceva. Apoi, deodată, a fost ucis. L-am adus aici când avea 7 ani pentru a-i oferi un viitor mai bun, acum se va întoarce în România într-un sicriu. Îi plăcea muzica, se uita la filme și se juca foarte mult cu fratele său mai mic. Simt că vreau să fug din această țară și să mă întorc în România cu copilul care mi-a mai rămas.

Am vrut să ne mutăm din Londra înainte de a muri Elvis, pentru că nu este sigur. Nu este un loc unde să îți crești copiii. Nu mă voi întoarce aici și îi voi încuraja pe cei cu copii să se gândească mai bine la mutarea aici”, a mai spus românca.

Un prieten de la Park Academy West London a spus: „Elvis n-ar fi făcut rău nici unei muște, era atât de drăguț. Nu era genul de băiat care a căutat vreodată necazuri, el râdea mereu sau încerca să-i facă pe alții să râdă”.

O strângere de fonduri pentru ca trupul său să fie repatriat în România, pentru o înmormântare, alături de bunicii săi, a adunat peste 8.000 de lire sterline.

Organizatoarea strângerii și prietena de familie Claudia Martonfi a scris: „Elvis s-a născut în România și a fost crescut de bunicii săi, în timp ce mama lui lucra în Marea Britanie încercând să-i ofere o viață mai bună.

La vârsta de 7 ani, Elvis a venit în Marea Britanie să locuiască cu mama și tatăl lui, îi plăcea aici, mergea la școală și făcea tot ceea ce fac copiii. Familia este devastată și nu sunt suficiente cuvinte pentru a-i mângâia, când cei mai mulți dintre noi ne pregăteam să sărbătorim un An Nou, lumea lor s-a destrămat cu vestea pierderii fiului lor.

Elvis a avut un frate de 4 ani, s-au iubit atât de mult și micuțului îi lipsește foarte mult Elvis, întrebând mereu despre el, cum naiba îi poți explica unui copil mic că fratele lui mai mare a fost ucis și nu îl va mai vedea niciodată?”.

Un profesor de educație fizică de la Park Academy a spus: „Vești atât de sfâșietoare. Elvis era plin de energie și era foarte distractiv la ore. Să ajungă în siguranță acasă în România!”.

Un băiat de 16 ani a apărut marți la Tribunalul pentru Tineret Ealing, acuzat de uciderea lui Elvis. El a fost arestat preventiv.

O autopsie specială a avut loc duminică, care a determinat cauza morții adolescentului român: răni multiple înjunghiate.

