Iranul trebuie să „acționeze decisiv împotriva celor care se opun securității și liniștii țării”, a transmis sâmbătă preşedintele, citat de presa de stat.

Liderul iranian a ”subliniat necesitatea de a face distincţie între proteste şi perturbarea ordinii şi securităţii publice, şi a numit evenimentele ca fiind o revoltă”, a mai relatat presa de stat de la Teheran. Declarațiile lui Raisi au fost făcute în cadrul unui apel telefonic cu familia unui agent de securitate ucis de protestatari.

Protestele din Iran au început la finalul săptămânii trecute, după ce Mahsa Amini, o tânără kurdă de 22 de ani, a murit în arestul poliţiei, ea fiind reţinută pentru că nu a purtat corect vălul islamic.

Tonight, protesters seem to have taken control of parts of the city of Oshnavieh, in Irans West Azerbaijan province. #MahsaAmini #iran pic.twitter.com/Wft497BJe6