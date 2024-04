Represaliile sporesc riscul izbucnirii unui conflict la scară largă în Orientul Mijlociu care ar putea atrage direct SUA împreună cu alte țări. Și îl plasează din nou pe Biden în poziția fragilă de a promite un sprijin ferm pentru Israel încercând, totodată, să prevină apariția unei noi conflagrații ce ar implica SUA.

Nu se știe deocamdată ce urmează în urma atacului fără precedent al Iranului împotriva Israelului. Imediat după lansarea primelor proiectile iraniene către teritoriul israelian, oficialii americani au recunoscut că intră pe un teritoriu neexplorat până acum. Un mare semn de întrebare rămâne asupra felului în care forțele proxy s-ar putea alătura eforturilor Iranului de a viza Israelul, ceea ce ar crește imprevizibilitatea. În timp ce Israelul își pregătește planurile de răspuns, oficialii administrației Biden sunt așteptați să continue să-și consilieze omologii israelieni prin prisma dorinței de a evita o situație explozivă.

Biden trebuie să țină cont că se află într-un an electoral, fapt ce apasă asupra deciziilor sale. Războiul din Gaza, izbucnit după atacul efectuat de Hamas asupra Israelului în data de 7 octombrie 2023, l-a afectat deja pe plan intern, unde se confruntă cu erodarea sprijinului în circumscripții-cheie deoarece a refuzat să ceară o încetare permanentă a focului în enclava palestiniană.

Unul dintre motivele pentru care Biden s-a întors de urgență la Casa Albă, sâmbătă după-amiază, a fost caracterul continuu al atacului, a spus un oficial, potrivit CNN, care observă că Situation Room (Camera de Criză) era mai bine echipată decât în alte situații pentru monitorizarea evenimentelor în timp real.

I just met with my national security team for an update on Irans attacks against Israel. Our commitment to Israels security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx