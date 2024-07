Într-un scurt mesaj postat pe platforma X, misiunea diplomatică iraniană afirmă că răspunsul Teheranului faţă de acest asasinat va fi o „operaţiune specială”, despre care nu detaliază, susţinând doar că va fi „mai dură şi cu scopul de a face autorul să regrete profund” asasinatul.

The response to an assassination will indeed be special operations—harder and intended to instill deep regret in the perpetrator.