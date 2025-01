„Am o altă sugestie. În loc să-i mutăm pe palestieneni, să-i expulzăm pe israelieni. Să-i trimitem în Groenlanda”, a declarat Araghchi într-un interviu acordat pentru Sky News.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, a denunțat la rândul lui ideea relocării palestinienilor în afara Fâșiei Gaza, subliniind că acest teritoriu este „patria” lor.

The idea of 'cleaning out' #Gaza as a part of 'colonial erasure' of #Palestine has long been underway with American lethal weapons & ammunitions as well as its political, intelligence and financial support.



The occupiers' 15 months long genocidal campaign could not uproot the…