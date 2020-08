Irina Loghin, infectată cu coronavirus, internată la Spitalul Matei Balș: “Nu stau, nu zac la pat, mă plimb prin salon”

„Am mers și mi-am făcut testul fără să am niciun simptom. Mi-a ieșit pozitiv, am mers a doua zi la Spitalul Matei Balș și am repetat testul, neavând încredere în primul. Mi-a ieșit și al doilea la fel și m-am internat”, a spus Irina Loghin la Antena 3.

Apoi a continuat: „Nu mi-a dispărut gust, nu mi-a dispărut miros, nu mi-a dispărut apetitul pentru mâncare, mă simt foarte, foarte bine”.

Soțul și fiul au fost la mare, dar și ei sunt la fel de asimptomatici ca și mine. Eu nu am ieșit deloc, am fost destul de atentă. Sunt foarte bucuroasă, pentru că analizele de sânge, radiografia pulmonară și computerul la plămâni mi-au ieșit foarte bine. S-au mirat că la vârsta mea au ieșit atât de bine Irina Loghin:

„Nu stau, nu zac la pat, mă plimb prin salon. Am vrut eu să rămân să mai fac încă un test mâine”, a mai afirmat Irina Loghin.

Irina Loghin, 55 de ani de carieră muzicală

Supranumită și regina muzicii populare, Irina Loghin (81 de ani) a înregistrat primele melodii în anii ’60. Interpreta a colaborat timp de trei decenii cu casa de discuri Electrecord.

Ștefan Bănică sr. și Irina Loghin, în anii ’70. Captură: TVR

Printre artiștii renumiți ai României alături de care a cântat se numără Ion Dolănescu, Ștefan Bănică sr., Benone Sinulescu, Gheorghe Zamfir, Romica Puceanu și Maria Ciobanu.

