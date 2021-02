Irina Stroia, celebra ispită de la „Insula Iubirii”, primele declarații după ce cancerul i-a recidivat. „Momentan vreau să lupt eu pe picioare. Sunt tânără”

„Am fost diagnosticată anul trecut, am luat un tratament șase luni, în august mi-a spus că a intrat în remisiune.

Am oprit tratamentul și am lăsat organismul meu să lupte. Acum două săptămâni am făcut un set de analize și am văzut că s-a mărit la loc”, a spus Irina Stroia la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

„Este șocul psihic. Îmi apar tot felul de întrebări în cap. Este și o perioadă foarte stresantă pentru mine.

Am tot amânat. Prima dată când am descoperit boala, medicii mi-au spus că este normal să revină atât de repede, pentru că celulele se multiplică foarte repede.

Puteam să operez atunci, dar am zis să luăm calea cea mai ușoară cu tratament. Dacă, ferească Dumnezeu, nu se va putea așa, vom apela la operație. Momentan vreau să lupt eu, pe picioare.

Sunt tânără, nu vreau să ajung să mă operez la 25 de ani”, a spus Irina Stroia la Antena Stars.

Citeşte şi:

IMAGINI. Un spital COVID din București a cumpărat pentru personalul medical măști de protecție non-medicale! Managerul a confirmat

Ca un om să fie socotit în mod cert infectat cu COVID în spital, la noi e nevoie să treacă 14 zile de la internare, în timp ce în Anglia, doar 7 zile

Acuzații de fraudă la accesarea granturilor pentru investiții. La Cluj, 4 din 5 firme câștigătoare au depus oferte în ultimele două zile

PARTENERI - GSP.RO Duckadam a povestit prin ce momente grele a trecut după ce s-a mutat în SUA cu familia. Calvarul a început după ce a cumpărat o casă

Monica Pop a desființat-o! Jigniri fără precedent: ‘Mi se pare mizerabilă, este de noaptea minții’

HOROSCOP Horoscop 5 februarie 2021. Taurii au destule motive de nemulțumire, dar ar fi mai bine să le lase deoparte

Știrileprotv.ro Mesajul unei mame către profesoara de matematică: „Nu vreau să-mi mai găsesc fiul plângând”

Telekomsport 50 de personalităţi care vor muri în 2021. Lista macabră, făcută publică: controversele apărute şi ce s-a întâmplat în 2020!

PUBLICITATE Viitorul începe azi (Publicitate)