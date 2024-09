Diandra Moga, în vârstă de 27 de ani, e antreprenoare, are propriul brand de haine. Tânăra a avut o relaţie de lungă durată cu un bărbat foarte gelos, care nu ȋi permitea să fie așa cum este ea și a fost și ȋnșelată de mai multe ori, ajungând astfel la concluzia că ȋi este mai bine singură și independentă.

Fire destul de emotivă, ea spunea că a ales să vină la „Insula Iubirii” tocmai pentru a depăși această barieră emoţională. În emisiune, ispita Diandra s-a apropiat mult de Andrei Rotaru, care după emisiune a divorțat de soția Cristina alături de care a intrat în show.

Nu doar cuplul a trecut printr-o schimbare radicală după emisiunea de la Antena 1, ci și ispita Diandra Moga, dar una de ordin fizic. Ea a slăbit 8 kilograme cu ajutorul unei diete stricte. „Nu am avut intenția să slăbesc, doar să-mi reiau stilul de viață și să mănânc mai alcalin, pentru că mi-o luase tenul razna și îmi doream să se curețe cu orice preț.

Mai pățisem asta când am plecat în Bali și știam deja ce am de făcut. Am renunțat și la carne din nou, de mai bine de o lună. Mai mănânc doar fructe de mare, și rar. Cu fasting-ul 8/16 mă simt perfect. Ca speedy gonzales. Țin post negru luni, miercuri și vineri. Dar nu mereu! Depinde de cum îmi simt organismul”, a scris Diandra Moga pe InstaStory.

Ce s-a întâmplat cu Andrei Rotaru după ce Diandra l-a refuzat la Insula Iubirii

Ultimul bonfire al sezonului opt i-a adus faţă în faţă pe Cristina şi Andrei, singurul cuplu căsătorit de la Insula Iubirii, cu o relaţie de peste 10 ani. „Nu sunt pregătită să îmi iau adio de la omul pe care l-am iubit cel mai mult. Nu ştiu cum o să fac faţă confruntării!”.

„Voi sunteţi cuplul cu miza cea mai mare, o căsnicie de 10 ani. În seara asta veţi face ceva ce voi nu mai făcuserăţi demult. Veţi vorbi unul cu celălalt, vă veţi spune totul sincer, deschis!”, a început Radu Vâlcan întâlnirea dintre ei. După ce şi-au spus fiecare ce îi apăsa mai tare, la marea întrebare a sezonului au răspuns fără să stea pe gânduri: “Separat!”.

„Chiar dacă este greu, cu timpul vă veţi da seama că tot ce s-a întâmplat aici a fost în folosul vostru!”, le-a spus Radu celor doi. „Numai eu ştiu ce e în sufletul meu, numai că am devenit imună. M-a dezamăgit profund, nu mai am lacrimi!”, a dezvăluit Cristina, în vreme ce Andrei a completat: „Doare că ne-am pierdut!”.

La întâlnirea cu ispita Diandra, Andrei Rotaru a mărturisit că ar vrea să părăsească Insula Iubirii împreună cu Diandra, dar ispita a lămurit lucrurile: „Consider că mai are nişte lucruri de rezolvat acasă şi că merităm amândoi să construim un început pe o fundaţie solidă, sănătoasă şi nu pe dărâmături!”. După emisiune, cei doi nu și-au mai vorbit.

Cristina și Andrei Rotaru au divorțat în aprilie, după emisiune, în s-au împăcat pentru o scurtă perioadă. Ulterior s-au despărțit, ea și-a schimbat chiar și numele pe rețelele de socializare.

