Insula Iubirii s-a terminat, dar ecourile nu. De câteva zile, în showbizz-ul românesc, mocnește un scandal care îi are ca și protagoniști pe Alin, Ispita de la Insula Iubirii, și Cornel, soțul Iustinei, una dintre concurentele care, la un moment dat, părea să întoarcă privirea în direcția Ispitei.

Invitat în emisiunea „Monden Alert”, de la Metropola TV, Alin Simoiu a povestit cum stau lucrurile în realitate, din punctul lui de vedere, și l-a invitat pe Cornel să iasă public și să spună ce anume îl deranjează și, mai ales, de ce anume îl amenință.

„Totul a pornit de la o declarație pe care am dat-o eu, cred, în care am spus că nu aș putea avea lângă mine o femeie ca Iustina. Din acel moment, Cornel cred că s-a supărat și a început să aibă un comportament agresiv la adresa mea. Au fost câteva ieșiri pe Tik Tok în care a vorbit urât despre mine, în primă fază nu am înțeles nimic, am încercat să iau legătura cu el ca să discutăm bărbătește. Eu prefer să discut față în față, nu să o fac prin intermediul social media, ceea ce-și dorea, probabil, Cornel să se întâmple. Eu nu plătesc cu aceeași monedă. În fine… Cert este că m-a amenințat, mi-a transmis să mă uit peste umăr când trec pe stradă, m-a înjurat. Îmi amintesc că la petrecerea VIVA a fost destul de violent chiar, atunci m-a făcut nesimțit. Situația este destul de complicată și eu tare mi-aș dori să aflu ce are Cornel cu mine!”, a declarat Alin Simon în discuția pe care a avut-o cu Andreea Frățilă, Florin Burescu și Ileana Voicu Ghinea.

Ce s-a întâmplat cu Cornel și Iustina după „Insula Iubirii”

Pentru Iustina şi Cornel, experienţa „Insula Iubirii” s-a încheiat într-un mod total neaşteptat. După un bonfire final, la care Iustina s-a prezentat deopotrivă neîncrezătoare şi spăşită, mărturisind: „Cornel mi-a demonstrat că mă vrea pe mine şi pe multe alte femei!”, dar şi „Îmi este ruşine cu mine să mă uit. Nu am cuvinte eu pentru mine pentru ce am văzut acolo!” şi în care Cornel i-a reamintit: „Ce te-am rugat eu când am venit aici, şi ce ai făcut tu?”, cei doi au luat o decizie neaşteptată.

„Nu ştiu dacă eşti pregătit pentru asta! Nici eu nu sunt!”, i-a mărturisit Iustina lui Cornel, oferindu-i un test de sarcină prin care îl anunţa că va deveni tată. „În sfârşit, sunt şi eu fericit din nou!”, a dezvăluit Cornel, pentru ca la întrebarea mult aşteptată să răspundă amândoi: „Toţi trei!”.

„Am puterea să o iert şi să merg acasă cu ea pentru că o iubesc enorm. Testul de sarcină a fost doar cireaşa de pe tort. Nu ştiam că pot iubi atat de mult! Te voi iubi mereu şi te voi face cea mai fericită femeie!”.

După trei luni, emisiunea i-a găsit pe cei doi în aşteptarea venirii pe lume a fetiţei lor, fericiţi că au participat la Insula Iubirii: „Ce a fost pe Insulă a rămas acolo. La noi experienţa a avut happy end şi cred că a venit în momentul în care aveam cea mai mare nevoie!”, a completat şi Iustina, care i-a ales numele fetiței, Ivana Nectaria o va chema pe micuța care se va naște în curând.

