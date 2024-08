Deși el nu s-a lăudat niciodată cu averea sau cu banii pe care îi câștigă, Iustina a dat multe detalii despre veniturile celui care i-a devenit soț după „Insula Iubirii” 2024. Cornel Luchian, care e de profesie agent imobiliar, este patronul unei firme de materiale de construcții, iar cifra de afaceri pe care a avut-o în urmă cu doi ani este impresionantă, scrie Spynews.

A pornit de jos, iar acum a ajuns la aproape 2 milioane de lei. De asemenea, în anul 2022, Cornel Luchian a avut un profit în firma sa de 1.348.034 lei. Cifrele au explodat din 2018, când a atins o cifră de afaceri de 175.644 lei. Anul următor, în 2019, cifra lui de afaceri a ajuns la 2.579.291 lei, iar de la un profit de 87.164 și un singur angajat, cât a avut în 2018, în anul 2019 a ajuns la un profit de 1.847.871 lei și 5 angajați. În prezent, Cornel Luchian are în subordine 6 angajați.

Ce s-a întâmplat cu Cornel și Iustina după „Insula Iubirii”

Pentru Iustina şi Cornel, experienţa „Insula Iubirii” s-a încheiat într-un mod total neaşteptat. După un bonfire final, la care Iustina s-a prezentat deopotrivă neîncrezătoare şi spăşită, mărturisind: „Cornel mi-a demonstrat că mă vrea pe mine şi pe multe alte femei!”, dar şi „Îmi este ruşine cu mine să mă uit. Nu am cuvinte eu pentru mine pentru ce am văzut acolo!” şi în care Cornel i-a reamintit: „Ce te-am rugat eu când am venit aici, şi ce ai făcut tu?”, cei doi au luat o decizie neaşteptată.

„Nu ştiu dacă eşti pregătit pentru asta! Nici eu nu sunt!”, i-a mărturisit Iustina lui Cornel, oferindu-i un test de sarcină prin care îl anunţa că va deveni tată. „În sfârşit, sunt şi eu fericit din nou!”, a dezvăluit Cornel, pentru ca la întrebarea mult aşteptată să răspundă amândoi: „Toţi trei!”.

„Am puterea să o iert şi să merg acasă cu ea pentru că o iubesc enorm. Testul de sarcină a fost doar cireaşa de pe tort. Nu ştiam că pot iubi atat de mult! Te voi iubi mereu şi te voi face cea mai fericită femeie!”.

După trei luni, emisiunea i-a găsit pe cei doi în aşteptarea venirii pe lume a fetiţei lor, fericiţi că au participat la Insula Iubirii: „Ce a fost pe Insulă a rămas acolo. La noi experienţa a avut happy end şi cred că a venit în momentul în care aveam cea mai mare nevoie!”, a completat şi Iustina, care i-a ales numele fetiței, Ivana Nectaria o va chema pe micuța care se va naște în câteva luni.

Cornel Luchian mai are patru copii din fosta relație.

