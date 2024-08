Cristina și Andrei Rotaru, un cuplu bine-cunoscut și urmărit de o țară întreagă în emisiunea lui Radu Vâlcan, au decis să pună punct definitiv relației lor. După ce au fost căsătoriți timp de 10 ani, cei doi au divorțat pe 8 aprilie, însă telespectatorii au fost surprinși să vadă că s-au împăcat la scurt timp, eveniment prezentat în cadrul show-ului.

Totuși, după finala Insula iubirii, Cristina a dorit să clarifice situația printr-un live pe TikTok, unde a dezvăluit că, deși i-a mai acordat o șansă fostului soț, au decis să se despartă din nou. Bruneta a explicat că, în ciuda celor întâmplate în timpul emisiunii între Andrei și ispita Diandra, nu regretă faptul că a ales să încerce să salveze relația, chiar dacă nu a fost susținută de cei din jur în acel moment.

„Am trăit o experiență minunată, dar din punct de vedere al faptului că am avut nevoie să fiu ascultată și iubită, când soțul meu a dat cu mine de pământ.

Mă doare să recunosc lucrul acesta, Andrei e un om minunat, Andrei nu și-a propus să meargă acolo să mă înșele, Andrei a simțit o conexiune. Conexiunea lor s-a rupt în secunda 2 când și-au dat lavaliera jos.(…) Noi am petrecut încă două zile în Thailanda, pe insulă, și ei nu s-au conectat ca iubiți, el petrecea timp în prezența mea. M-a sărutat o singură dată la hotel și m-a întrebat dacă s-a prăjit de tot și eu i-am spus că nu putem merge mai departe și atunci am continuat ca prieteni, ca prieteni am venit acasă, ca prieteni am băgat și divorț.

(…) Vreau doar pace sufletească, nu vreau să mă mai judecați dacă mă vedeți la brațul lui sau în preajma lui, nu știu nici eu care deznodământ este în povestea asta, pe care eu am creionat-o ca fiind perfectă.(…) O să merg în continuare la psihoterapie cu Andrei, poate îl va ajuta pe viitor, poate nu va fi iubirea mea și partenerul meu de viață, dar poate o să-i prindă bine, să înțeleagă că, deși narcisismul nu are leac, îl putem ține sub control și el nu a știut să se oprească la timpul potrivit și mi-a rănit inima.

(…) Am știut să închid fereastra când a trebuit și acum o voi închide pentru a doua oară, dacă va fi pentru totdeauna, rămâne de văzut în fața lui Dumnezeu”, a spus Cristina, pe TikTok.

„Astăzi nu pot ierta și doar o magie ne-ar putea aduce împreună”

Cristina a subliniat că a fost o decizie dificilă, dar necesară, și că acum fiecare își va continua drumul separat. Fanii emisiunii și ai cuplului au așteptat cu sufletul la gură deznodământul poveștii lor, însă realitatea s-a dovedit a fi una dură, cu un final pe care mulți nu și l-au dorit, dar pe care cei doi l-au considerat cel mai potrivit. Fosta concurentă de la Insula iubirii a precizat că acum este singură. De asemenea, ea a menționat că nu mai păstrează legătura cu Eric.

„Familia mea nu m-a susținut nicio clipă în decizia mea de a-l ierta, nici eu nu mai sunt împăcată cu ideea asta, vreau doar să mă vindec sufletește, să mă regăsesc ca persoană. Nu-mi caut jumătatea, s-a întâmplat acolo, era conjunctura de așa natură, dar aici afară eu și Dumnezeu o să vedem ce e mai bine pentru mine, că va fi azi, că va fi peste o lună sau peste un an, eu n-am spus că am renunțat de tot la ideea de a fi împreună, dar astăzi nu pot ierta și doar o magie ne-ar putea aduce împreună, însă prietenia nu se va strica, nici măcar de dragul vostru.

„Nu mă voi asocia niciodată cu numele lui și cu al persoanei care a trăit lângă el”

(…) Nu eu am fugit spre dragostea mea, spre dragostea vieții mele, cine mă cunoaște știe că sunt liniară. Au fost 2 luni n care Andrei s-a ținut de mine și a plusat acolo unde știa că sunt vulnerabilă, m-a recâștigat, nu regret pentru că nu a fost timp pierdut și a fost timp de calitate petrecut în doi, lângă omul care mă visam pentru tot restul vieții, nu am cum să am păreri de rău.(…) Sunt singură, da am fost cu Andrei, da i-am acordat o șansă. Andrei nu era omul pe care l-am cunoscut în cei 10 ani acolo pe insulă, dar nu mă voi asocia niciodată cu numele lui și cu al persoanei care a trăit lângă el”, a mai spus Cristina.

