Șeful Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a fost întrebat de jurnalişti dacă România îşi permite majorarea cu 40% a pensiilor şi dublarea alocaţiilor, în condiţiile în care Comisia Europeană va declanşa în perioada următoare procedura de deficit excesiv.

„Ministrul Finanţelor şi premierul au spus foarte clar că au inclus creşterea în bugetul cu un deficit de 3,6%. Deci mai mult cred că trebuie să discutaţi cu dânşii”, a răspuns Isărescu, notează Agerpres.

Isărescu a amintit că există şi opinia Consiliului Fiscal pe această temă, pe care a catalogat-o ca fiind serioasă şi profesionistă.

Întrebat ce părere are despre alocaţii, Isărescu a glumit, precizând că are o părere bune despre alocaţii şi pensii, însă discuţia este despre situaţia fiscal-bugetară a ţării.

Şeful BNR a arătat că zilele următoare va apărea raportul de ţară şi vom vedea care sunt recomandările Comisiei Europene, însă a subliniat că partea fiscal-bugetară este o decizie 100% politică.

Jurnaliştii au insistat să afle dacă reprezentanţii BNR au stat la masă cu cei ai Guvernului pentru a stabili următorii paşi.

„Nu ne-am pus, că dacă ne puneam… Nu ne-am pus. Cu Guvernul precedent am discutat, ştiţi bine ce rezultate am avut. Au fost multe discuţii. Cel actual e de doar trei luni. Ne-am aşeza cu ei la masă, dar dânşii spun un lucru clar: „Trebuie să respectăm legea. O lege în România se respectă”. Deci răspunsul scurt este că nu am căzut de acord. Salut faptul că aproape toţi analiştii economici, fiscali şi o bună parte din media sesizează o problemă care devine acută: cele două deficite. Repet, nu vin din politica monetară. (…) Nu au fost făcute corecţii la timp, vor fi făcute în viitor, în domeniul fiscal-bugetar”, a răspuns guvernatorul.

El a arătat că BNR nu recomandă majorarea impozitelor, care ar face mai rău.

„Abordarea noastră a fost mai întâi să oprim deteriorarea şi apoi treptat-treptat să ajustăm, beneficiind de faptul că nu avem ca în 2007-2008 deficite externe de 14%, ci doar 5%, relativ rezonabil. Şi nici deficitul bugetar nu este atât de mare. Deci nu am găsit până acum acea combinaţie de politici care să ducă la corecţia necesară”, a precizat Isărescu.

În opinia sa, situaţia este cu atât mai dificilă, cu cât mediul politic tinde să facă promisiuni electoratului, lucru pe care îl înţelege.

„Una e să te aşezi la masă şi alta e să găseşti o soluţie. Logica politică este alta – am fost şi eu în politică şi ştiu – logica în politică este să dai. Vrei, nu vrei, asta este. Am fost şi eu în faţa mulţimii. Dacă nu dai e rău, dacă iei e catastrofă. Deci sunt vaccinat şi la întrebările dumneavoastră, şi la tipul acesta de negociere. Înţeleg. Dacă mă duc la masă nu încep să bat cu pumnul în masă, înţeleg logica politică. Dânşii, clasa politică, stau în faţa electoratului şi trebuie să promită ceva. De-asta vă spun că nu ştiu cum ieşim din situaţia asta”, a continuat şeful băncii centrale.

Isărescu a arătat că soluţiile sunt majorarea veniturilor, tăierea cheltuielilor sau împrumuturile.

„Eu nu am spus că nu sunt bani pentru pensii, am spus că este ciudat să discuţi despre întrebări precum sunt sau nu bani când ai un asemenea deficit. Raţional, din punctul meu de vedere, cum poţi să pui o asemenea întrebare, când ai deficite, deci cheltuieşti mai mult decât încasezi, nu ai bani? Şi ce faceţi dumneavoastră sau cineva care cheltuieşte mai mult decât încasează? Sau se zbate să muncească mai mult, să facă mai mult, sau se întinde cât e plapuma, taie din cheltuieli, sau se duce să se împrumute”, a punctat el.

În opinia sa, pe tema împrumuturilor este nevoie de o discuţie serioasă.

„Nu avem alte definiţii pentru a nu avea bani. A nu avea bani înseamnă a nu avea bani. A nu avea bani înseamnă că, dacă vrei să cheltuieşti mai mult decât încasezi, te duci şi te împrumuţi. Dacă e să discuţi serios, cum cred eu că se poate discuta serios, trebuie să începi să discuţi aşa: care sunt sumele care trebuie împrumutate; dacă sunt enorme, să vedem cine ţi le dă, în ce condiţii, dacă poţi să dai banii înapoi. Asta este o discuţie serioasă”, a subliniat şeful BNR.

