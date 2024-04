Fundația Al Azaim, un canal media responsabil cu difuzarea mesajelor din partea ISIS, a distribuit o postare în care spune că stadioanele Parc des Princes din Paris, Santiago Bernabeu şi Metropolitano din Madrid, alături de Emirates Stadium din Londra sunt ameninţate.

Postarea este însoțită de mesajul „Ucideţi-i pe toţi”.

ISIS threatens to attack Champions League quarter-finals!



The Islamic State, through its Al Azaim Foundation, published an image with which it claimed to act in the Champions League quarter-finals. Under the slogan „kill them all”, they named the four stadiums where the first… pic.twitter.com/7TA0n00eLD