Supă fierbinte la 35 de grade

Una dintre cele mai surprinzătoare experiențe pentru Centini și invitații săi din sudul Europei a fost servirea supei de pui la începutul recepției, în plină vară. „Numărul unu a fost supa de pui în iulie”, spune bucătarul.

„Italienii au fost șocați că mâncam supă fierbinte la 35 de grade afară”. În Polonia, acest fel de mâncare este un clasic al meniului de nuntă, însă pentru oaspeții obișnuiți cu preparate mai ușoare și reci în zilele călduroase, momentul a fost neașteptat și, după cum recunosc chiar ei, „super amuzant”.

Un alt moment inedit a fost apariția mesei cu dulciuri, o tradiție poloneză care se desfășoară pe parcursul întregii recepții. Spre deosebire de Italia, unde desertul este servit la final ca o încununare a festivităților, în Polonia dulciurile sunt disponibile în mod constant pentru invitați. „Când a sosit masa dulciurilor, mătușa mea a crezut că nunta s-a terminat și că era timpul să plece acasă”, povestește Centini amuzat. Spre surprinderea lor însă, distracția abia începea.

Petrecere-maraton: „Niciun italian nu a rezistat până la final”

Cea mai mare provocare pentru oaspeții italieni a fost ritmul petrecerii. Înainte de nuntă, aceștia erau convinși că le vor demonstra polonezilor cum se petrece cu adevărat. „Au spus: «Le vom arăta polonezilor cum să petreacă»”, își amintește Centini. Totuși, evenimentul s-a dovedit a fi mai solicitant decât și-ar fi imaginat. „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții”, recunoaște el zâmbind. Cu dansuri care au durat ore întregi, toasturi nesfârșite și un program plin de evenimente, petrecerea poloneză a copleșit invitații din sudul Europei.

La final, experiența a fost una revelatoare pentru Centini. „Atunci mi-am dat seama că nunțile din Polonia sunt la un alt nivel. Nu există nicio comparație”, afirmă el.

