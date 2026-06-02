Comoara, descoperită de un ceasornicar

Epava a fost găsită de Espen Saastad, un ceasornicar din Porsgrunn, în strâmtoarea Skagerrak din apele norvegiene dintre Norvegia și Danemarca. Locul exact nu a fost făcut public, pentru protejarea sitului arheologic și din motive de siguranță. Bătbatul lucrează și ca scafandru comercial, printr-o mică firmă de inspecții și salvare subacvatică. După ce a dat peste vasul scufundat, Saastad a anunțat autoritățile, iar Muzeul Maritim Norvegian a început cercetările.

Nava nu a fost încă identificată. Nu se știe de unde venea, unde trebuia să ajungă și nici ce s-a întâmplat în ziua în care s-a scufundat. Primele date arată însă că vasul transporta o încărcătură foarte valoroasă pentru istoria comerțului maritim din Europa de Nord.

„A trebuit să mă frec la ochi când mi-am dat seama”

Hanna Geiran, director general al Direcției Norvegiene pentru Patrimoniu Cultural, a spus că amploarea descoperirii a fost greu de crezut.

„A trebuit să mă frec la ochi când mi-am dat seama de amploarea acestei descoperiri. Este aproape de necrezut. Aștept cu nerăbdare să aflu mai multe”, a declarat Hanna Geiran, potrivit Muzeului Maritim Norvegian.

Ministrul norvegian al Climei și Mediului, Andreas Bjelland Eriksen, a numit descoperirea una extraordinară și a spus că are o valoare științifică importantă. El a precizat că operațiunea arată și progresul tehnologic făcut în arheologia subacvatică.

Porțelan chinezesc, candelabre, textile și cereale

În epavă au fost găsite boluri de porțelan alb-albastru, așezate compact, dar și pocale, textile, cereale și fragmente de candelabre, potrivit Muzeului Maritim Norvegian, citat de Reuters.

Autoritățile norvegiene spun că este vorba despre o încărcătură istorică de porțelan chinezesc și alte bunuri comerciale. Unele piese de porțelan ar putea ajuta specialiștii să stabilească mai exact traseul mărfurilor și perioada în care a navigat vasul.

În epavă au fost descoperite și alte obiecte care pot oferi indicii despre viața de la bord și despre comerțul din acea perioadă. Cercetătorii au recuperat mostre și artefacte reprezentative, care sunt curățate și conservate pentru analize.

O „capsulă a timpului” pe fundul mării

Nina Refseth, directoarea Fundației Muzeului Popular Norvegian, a spus că descoperirea poate marca începutul unei noi etape pentru arheologia norvegiană. Epavele găsite aproape de coastă sunt adesea deteriorate sau jefuite, însă această navă, aflată în larg și la mare adâncime, s-a păstrat mult mai bine.

Ea a descris epava ca pe o „capsulă a timpului” foarte bine conservată, care le poate arăta cercetătorilor cum arăta comerțul maritim în urmă cu aproape trei secole. Autoritățile norvegiene spun că epava conține cea mai bine păstrată încărcătură de acest fel descoperită până acum în Europa de Nord.

Cum au ajuns cercetătorii la epavă

În mai 2026, arheologii marini au petrecut mai multe zile pe o navă de cercetare, de unde au studiat epava cu ajutorul unui vehicul subacvatic operat de la distanță, ROV. Aparatul era dotat cu braț robotic, sistem de aspirație și camere video.

ROV-ul era legat de nava de cercetare printr-un cablu de aproximativ un kilometru și era controlat dintr-o cameră de comandă aflată la bord. Cu ajutorul lui, specialiștii au filmat epava, au recuperat mostre și au făcut documentarea sitului.

Cercetătorii au folosit și fotogrammetria, o metodă prin care pot crea un model 3D detaliat al epavei. Acest model îi ajută să măsoare și să studieze situl fără să-l distrugă.

Cât valorează comoara găsită în epavă

Autoritățile norvegiene nu au anunțat o valoare financiară pentru obiectele descoperite. În acest moment, piesele nu sunt tratate ca bunuri de vânzare, ci ca patrimoniu cultural și material de cercetare. Direcția Norvegiană pentru Patrimoniu Cultural a alocat 2,9 milioane de coroane norvegiene, adică aproximativ 269.000 de euro, pentru cercetarea preliminară, conservare și documentare. Acești bani nu reprezintă valoarea comorii, ci finanțarea operațiunii științifice.

Valoarea reală a descoperirii este, pentru moment, istorică și științifică. Porțelanul, candelabrele, textilele și celelalte obiecte pot ajuta la reconstruirea traseelor comerciale dintre Europa și Asia și la înțelegerea felului în care circulau mărfurile de lux în secolul al XVIII-lea.

Obiectele recuperate sunt curățate și protejate pentru a nu se deteriora, iar specialiștii încearcă să stabilească mai exact vechimea lor, proveniența și cantitatea totală a încărcăturii. O parte dintre ele urmează să fie prezentate publicului la Muzeul Maritim Norvegian din Oslo, în timp ce cercetările asupra epavei continuă.

