Primul tren privat cu vagon-restaurant în România

Vagonul-restaurant va fi inclus în trenul Astra Trans Carpatic pe ruta Arad-București Nord, cu extensie până la Constanța pe durata sezonului estival. Vagonul, fabricat acum 15 ani de Astra Vagoane Călători Arad, a fost inițial destinat CFR Călători, dar a rămas neutilizat din cauza lipsei licitațiilor pentru achiziția de vagoane noi, aceștia preferând să le modernizeze sau să le repare pe cele existente.

Conform declarațiilor oferite de reprezentanții Astra Vagoane Călători Arad pentru Club Feroviar, vagonul-restaurant va fi inclus în compunerea trenului după finalizarea procesului de certificare STI (Specificații Tehnice de Interoperabilitate) și vopsirea în culorile operatorului.

Trenul este format din vagoane de dormit și cușetă ultramoderne produse de aceeași companie, iar noul vagon va oferi pasagerilor o experiență culinară superioară, grație dispunerii optimizate a meselor și scaunelor, bucătăriei complet echipate și facilităților moderne, precum grupuri sanitare cu duș pentru personal și o cabină de odihnă.

Deși inițiativa este promițătoare, vagonul-restaurant va circula alternativ, o zi pe ruta de dus și o zi pe ruta de întors, din cauza faptului că este singurul de acest tip în flotă, potrivit Club Feroviar.

Vagoane bar-bistro la CFR Călători

Pe 15 ianuarie 2024, CFR Călători a semnat un contract cu Remarul 16 Februarie Cluj-Napoca pentru modernizarea a 10 vagoane bar-bistro, în valoare de 9,95 milioane de euro fără TVA, plus servicii de mentenanță de 6 milioane de euro. Până acum, doar două vagoane au fost livrate și sunt în circulație pe trenurile InterCity „Avram Iancu” (IC 531 și IC 522) între București Nord și Arad. Totuși, din cauza defecțiunilor repetate, acestea au fost utilizate alternativ.

Conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 134/2022, trenurile InterCity trebuie să ofere servicii de alimentație publică. CFR Călători a început să respecte această reglementare, introducând vagoane-bar (BR) pe rutele București Nord – Constanța – Brașov, București Nord – Iași, București Nord – Brașov sau București Nord – Suceava. Vagoanele BR, de clasa a 2-a, oferă opțiuni limitate, precum sandvișuri calde și chipsuri, în comparație cu vagoanele bar-bistro.

Pe de altă parte, operatorul privat Ferotrafic TFI utilizează automate de gustări și băuturi în trenurile InterCity pe ruta București Nord – Suceava, o soluție practică pentru respectarea cerințelor legale.

