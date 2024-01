Italienii Riccardo și Anna s-au regăsit pe Facebook, la 58 de ani după singurul lor sărut: „Ne vom căsători în aprilie”

Anna Adamanti și Riccardo Fontani s-a întâlnit într-o noapte de vară din 1965, la o serată dansantă în Toscana.

„Eram la unchiul meu și, în sâmbăta aceea, am mers să dansez. Imediat ce am intrat am văzut un băiat foarte înalt, cu perciuni ca ai cântărețului Little Tony și m-am îndrăgostit imediat. Si eu arătam bine, aveam o rochie de catifea și îmi legasem părul creț cu o fundița frumoasă. M-am apropiat de el și m-a invitat să dansez”, a povestit Anna.

Riccardo o aduce acasă pe o tânără de 18 ani pe o Vespa. Cei doi îndrăgostiți se sărută, dar nu fac schimb de adrese sau de numere de telefon.

A doua zi, Anna se duce să-l caute, dar nu știa decât prenumele lui. „Speranțele mele au fost zadarnice. Din acea zi, am mers la Abbadia San Salvatore în fiecare duminică, și încet-încet, au trecut zilele, au trecut lunile, au trecut anii. Dar această amintire pe care o aveam în inima mea nu a trecut niciodată”.

Anna, profesoară pensionară, și Riccardo, fost inginer chimist, au mai fost căsătoriți. Dar mirajul dragostei lor neîncununate nu s-au disipat niciodată, Anna i-a dat chiar fiului ei numele Riccardo.

Ea și Riccardo Fontani era acum văduvi. După moartea soțului ei, Anna i-a spus nepoatei sale despre întâlnirea lor de neuitat, din 1965.

În cele din urmă, Evangelina a îndrumat-o pe bunica ei pe Facebook, unde senioara și-a a creat un cont special pentru a-și regăsi iubirea din adolescență.

„Evangelina m-a înscris pe Facebook, anul trecut. Într-o dimineață am primit o cerere de prietenie: Riccardo! Am analizat profilul și era el!”, rememorează Anna.

Anna i-a propus să se vadă la o cafea, într-un bar: „Nu am dormit în noaptea dinainte întâlnirii, mi-am revăzut toată viața și am început să mă pregătesc de la prima oră, trebuia să mă fac frumoasă!”.

„S-a uitat la mine și m-a întrebat: „Ne cunoaștem? „O, ticălosule. Tu ești cel care mi-a dat un sărut în 1965″, i-am răspuns. Anna Adamanti:

„Trebuie să spun adevărul: nu am recunoscut-o! Ea a fost cea care mi-a arătat drumul și, ușor-ușor, am reușit să înțeleg că ea a fost. Am trimis acea cerere de prietenie din întâmplare”, spune, sincer, Riccardo.

Cei doi au fost de nedespărțit de atunci s-au mutat împreună, la Piombino.

Săptămâna trecută, venerabilii au anunțat, în cadrul programului „I fatti vostri” de la Rai 1, că „ne vom căsători, în aprilie, după o dragoste de-o viață”.

Au făcut anunțul în timp ce schimbau un alt sărut.

