Izvorul Tămăduirii, sărbătoarea închinată Maicii Domnului. Ce nu ai voie să faci pentru a nu fi lovit de blestem

În fiecare an, în prima vineri după Paşte, Biserica Ortodoxa sărbătoreşte Izvorul Tămăduirii. Anul acesta, sărbătoarea are loc pe data de 3 mai. Creștinii vin în această zi la biserică pentru a lua parte la slujbă de sfințire a apei, cunoscută și sub numele de Aghiasma Mică.