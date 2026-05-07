Potrivit polițiștilor de la frontieră, bărbatul a încercat să intre în România ca pasager într-un autocar.

„La controlul de frontieră, colegii noștri au constatat că pe numele bărbatului figura o alertă Interpol, cu mențiunea «căutat în vederea arestării», deoarece acesta este cercetat pentru săvârșirea a trei infracțiuni de omucidere, pe teritoriul Rusiei”, precizează sursa citată.

Bărbatul căutat prin Interpol, pentru crime comise în Rusia, a fost predat unei echipe operative a IPJ Vaslui pentru continuarea procedurilor legale.

