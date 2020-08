“Am luat legătura cu organizatorii evenimentului pentru a pune la dispoziție măști și dezinfectant. Este o măsură specială în contextul pandemiei”, a declarat colonelul Laurențiu Ciobanu, de la Jandarmerie.

Din imaginile surprinse ieri la priveghiul lui Emi Pian s-a putut observa că oamenii nu au respectat regulile de distanțare socială. Nu au purtat măști și s-au înghesuit. În prima zi a priveghiului polițiștii au dat zeci de amenzi.

Bogdan Berechet, șeful Poliție Capitalei, e convins că agenți fac treabă bună.

“Vă asigur că am avut dispozitive suficiente încă de ieri. Trebuie să vă precizez că vorbim de un spațiu privat, un imobil unde are loc acest eveniment și unde s-a încercat limitarea accesului în interiorul acestuia. La final, s-a transmis mesajul, pentru cei care nu au înțeles au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Încercăm să îi identificăm pe toți cei care au participat și să îi amendăm”, a declarat șeful Poliției Capitalei la Realitatea Plus.

Bogdan Berechet nu a putut să explice exact de ce au fost lăsate atât de multe persoane la această ceremonie a clanurilor.

“Într-adevăr – și am putut vedea și noi cu ochiul liber cred – prin grupuri separate au reușit să intre. Bineînțeles că tot ce a fost și tot ce s-a intrat, în mare parte, au fost identificați, au fost legitimați. De aceea, avem un număr mare de legitimări, urmând ca și aceștia să primească sancțiuni pentru nerespectarea tuturor măsurilor privind nerăspândirea COVID-19”, a mai spus Bogdan Berechet.

Totodată după ce pe rețelele de socializare s-au anunțat răzbunări și violențe din partea clanurilor, Berechet a dat asigurări că oamenii vor fi în siguranță.

