Incidentul a fost relatat pe Facebook, unde polițistul a postat și amenda pe care a găsit-o în parbriz, dar și mărturisirea că nici la nașterea primei fetițe nu a achitat taxa de parcare la spital, copleșit de emoția venirii pe lume a copilului.

„Ieri dimineață( n.r: 14 noiembrie 2024), pe la 3, Georgiana mi-a zis că simte că au început contracțiile, așa că, în scurt timp, ne-am îmbrăcat și am plecat spre spital. Am găsit loc de parcare chiar în fața spitalului la ora aia, am dus-o pe Geo înăuntru și eu am plecat pentru că nu aveam voie să urc cu ea. Am plecat să beau o cafea. Aș fi fumat o țigară. Sau vreo 10, așa cum făceam pe vremuri la cafea. N-am fumat. Am primit apoi mesaj să fiu înapoi la Regina Maria la 7.30”, a povestit Marian Godină.

Polițistul a recunoscut că a fost copleșit de mari emoții, iar la ora 7 s-a reîntors la spital și a stat în mașină, în parcarea din față.

„La 7.30 am intrat în spital cu mari emoții și m-am pus pe așteptat. Un singur lucru nu făcusem nici prima dată, nici a doua oară când parcasem acolo. Uitasem complet, numai la asta nu mi-a stat capul”, a scris polițistul pe pagina sa de socializare.

Când a ieșit ca să plece acasă, spune Marian Godină „am găsit în parbriz o hârtie pe care o voi păstra amintire și pe care i-o voi arăta Irinei, să vadă ce sacrificii mari a făcut tatăl ei pentru ea”.

