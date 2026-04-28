Inițiativa aparține Japan Airlines (JAL) și partenerului său, GMO Internet Group, și urmărește să combată deficitul cronic de forță de muncă din Japonia.

Roboții, folosiți pentru a ușura munca angajaților

Roboții, fabricați de compania chineză Unitree, au fost prezentați publicului în cadrul unei demonstrații. Un astfel de robot, având o înălțime de 130 cm, a fost observat „împingând” bagaje pe o bandă transportoare lângă un avion JAL și „făcând cu mâna” unui coleg invizibil.

Ei sunt programați să funcționeze continuu timp de două-trei ore, după care necesită reîncărcare. Pe viitor, aceștia ar putea fi folosiți și pentru alte sarcini, cum ar fi curățarea cabinelor aeronavelor.

Yoshiteru Suzuki, președintele JAL Ground Service, a declarat pentru agenția de știri Kyodo că utilizarea roboților pentru activități fizic solicitante va „reduce inevitabil povara asupra angajaților și va aduce beneficii semnificative acestora”.

Totuși, Suzuki a subliniat că sarcinile-cheie, cum ar fi managementul siguranței, vor continua să fie realizate de oameni.

Turism masiv și criză de personal

Inițiativa vine într-un moment critic pentru Japonia, care se confruntă cu o creștere semnificativă a turismului internațional, dar și cu o populație în scădere și îmbătrânire.

În primele două luni din 2026, peste 7 milioane de turiști străini au vizitat Japonia, conform Organizației Naționale de Turism din țara asiatică.

În 2025, numărul total al vizitatorilor a atins un record de 42,7 milioane, în ciuda unei scăderi a turiștilor chinezi cauzată de tensiunile diplomatice dintre Tokyo și Beijing.

Potrivit unei estimări, Japonia va avea nevoie de peste 6,5 milioane de muncitori străini până în 2040 pentru a-și atinge obiectivele economice, în contextul unei populații active în continuă scădere. Deși numărul străinilor care locuiesc în Japonia a crescut semnificativ în ultimii ani, guvernul se află sub presiuni politice pentru a limita imigrația.

Tomohiro Uchida, președintele GMO AI and Robotics, a explicat că „deși aeroporturile par a fi puternic automatizate și standardizate, operațiunile din spatele scenei depind încă foarte mult de munca umană și se confruntă cu un deficit serios de personal”.

Soluție permanentă pentru viitor?

Perioada de testare a roboților se va desfășura până în 2028, timp în care JAL va analiza eficiența și viabilitatea acestora pentru a decide dacă vor fi folosiți permanent pe Aeroportul Haneda, care primește anual peste 60 de milioane de pasageri.

Această inițiativă ar putea seta un precedent pentru alte industrii afectate de lipsa forței de muncă din Japonia.